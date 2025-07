Todas las similitudes de la fiesta de Lamine Yamal con las de Ronaldo Nazario

«Algunos recuerdan mis fiestas más que mis goles. A mí lo que me gustan son los goles… y las fiestas. La gente se las imagina pero no tienen ni idea de lo buenas que eran», fue una de las frases», fue una de las icónicas frases que dejó Ronaldo Nazario ya retirado, un icono futbolístico pero también social entre jugadores y personajes famosos, un futbolista que hoy recuerda a Lamine Yamal y su ya comentada fiesta de celebración de su dieciocho cumpleaños.

La casa rural en Olivella fue el escenario donde Lamine Yamal celebró su dieciocho cumpleaños, lugar donde no escatimó en ningún tipo de detalle para que la experiencia fuera, cuanto menos, polémica. Desde actuaciones en directo a una exclusiva zona de coctelería, un incansable servicio de comida gourmet y una viral tarta decorada con pistolas de chocolate y fajos de billetes.

La fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal, a la que acudieron más de un par de centenares de personas y famosos como Bizarrap, Quevedo, Bad Gyal, Lola Índigo o Chimbala; streamers tan populares como TheGrefg, Illojuan o Ibai Llanos; o futbolistas de la primera plantilla del Barça como Lewandowski, Raphinha y Gavi; estuvo marcado por la polémica por dos aspectos: la presencia de personas con enanismo contratadas como parte del show y la presencia de “chicas de imagen”, como aseguró la modelo Claudia Calvo.

Toda la polémica con su viral fiesta de cumpleaños no ha hecho más que recordar y compararle con otro gran jugador, uno que marcó una época como Ronaldo Nazario. El brasileño, en su etapa en el Real Madrid, fue recordado por sus grandes fiestas, con multitud de invitados.

«Jugaba el sábado y el mismo sábado por la noche me fui a París. Pasaba el domingo en París y por la noche fiesta. A las siete de la mañana tomé el avión para Madrid, llegué a las nueve de la mañana y entreno a las diez», recordaba Ronaldo en una entrevista sobre su vida nocturna y sus fiestas: «Hacía eso mucho. Tú sales de fiesta en la ciudad en la que juegas y estás firmando tu muerte».

Eran otros tiempos, allá por el inicio de los 2000, sin redes sociales ni móviles que permitieran capturar y viralizar cada instante, cada momento, situación que hubiera cambiado por completo la historia y movimientos de un Ronaldo Nazario que no se perdía una.

La fiesta más comentada de Ronaldo fue precisamente en uno de sus cumpleaños, concretamente la celebración de su 27º aniversario, un septiembre de 2003. La plantilla del Real Madrid al completo así como multitud de personajes famosos de toda índole y también las citadas como ‘chicas de imagen’ que también han estado presentes en la fiesta de Lamine Yamal. Eso sí, el número de invitados del brasileño triplicaba al del internacional español. Según crónicas de la época, a la fiesta de Ronaldo hubo en torno a 600 ó 700 invitados.

«No teníamos Facebook, Instagram… Menos mal», recordaba Makélélé, uno de los invitados a la fiesta de cumpleaños de Ronaldo, algo que corroboró Iván Helguera en otras declaraciones tiempo después: «Es verdad que había muchas más mujeres de las que pensábamos. Me llevé a mi mujer y dijo ‘no, no, vámonos, esto no es apropiado’. Es verdad que llegaron autobuses con mujeres…».