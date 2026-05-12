De la Fuente habla del incendio del Real Madrid y deja clara su prioridad para el Mundial

Luis de la Fuente ha dejado un mensaje muy potente de cara al Mundial. España se siente preparada para competir por absolutamente todo y dentro de la Selección no existe miedo al cartel de favorita. Todo lo contrario. El seleccionador aseguró que el grupo cree firmemente que puede ganar el Mundial, aunque avisó de que será uno de los torneos más abiertos y complicados que recuerda.

«Hay 10 o 12 selecciones capaces de ser campeonas», vino a decir el técnico riojano durante los Desayunos Deportivos de Europa Press. Aun así, De la Fuente transmitió una enorme tranquilidad. Reconoció estar ilusionado y emocionado con lo que viene, pero también muy sereno por el trabajo realizado durante los últimos meses.

Sobre la lista, confirmó que será de 26 futbolistas, pero que citará a varios para que les ayuden en el inicio de la concentración y que «se irán tras el partido del 4 de junio contra Irak» y que, «seguramente», ninguno de esos refuerzos son de la prelista de 55. «Esperemos que no haya ningún contratiempo», indicó, recalcando que en esa prelista hay «seis porteros» y que van a llevar «tres» al Mundial y que todos ellos «pueden ser titulares».

«Entre una buena persona y otra que no lo es tanto, elijo a la buena», explicó De la Fuente, que insistió en que el fútbol sigue siendo una escuela de valores. El seleccionador recordó además que conoce a muchos de sus jugadores desde categorías inferiores y que eso le permite detectar rápidamente qué perfiles encajan o no dentro de una dinámica colectiva sana.

El vestuario del Real Madrid

Ahí apareció inevitablemente el asunto del Real Madrid. Cuestionado por toda la polémica reciente alrededor del vestuario madridista, De la Fuente evitó profundizar demasiado, aunque dejó claro que no se cree muchas de las cosas que se están publicando.

«No tengo conocimiento de lo que ha pasado y no me creo muchas de las cosas que se dicen» aseguró el seleccionador, dejando entrever cierto malestar por el nivel de desinformación y ruido generado alrededor de los acontecimientos de los últimos días.

Además, el técnico también habló de uno de los grandes problemas actuales: las lesiones. Reconoció que dentro de la Federación viven «muy tensionados» porque cualquier contratiempo físico a estas alturas puede dejar fuera del Mundial a jugadores importantes. Eso sí, lanzó un mensaje optimista con futbolistas como Nico Williams, Lamine Yamal o Mikel Merino, en los que confía plenamente para llegar al torneo.

En cuanto a la portería, confirmó que viajarán tres guardametas y quiso poner especialmente en valor a David Raya, al que considera uno de los mejores porteros del mundo junto a Unai Simón, Joan García y Álex Remiro.

También dejó una reflexión interesante sobre José Mourinho y su posible llegada al banquillo madridista. «Mourinho tiene su modelo», comentó De la Fuente, defendiendo inmediatamente después el estilo de gestión que él aplica dentro de la selección: diálogo, cercanía y disciplina.

Por último, el seleccionador quiso ser contundente respecto a los recientes episodios racistas vividos en algunos estadios españoles. Defendió que España «no es un país racista» y señaló directamente a los violentos como el verdadero problema. Además, dejó caer que le gustaría que la final del Mundial 2030 se disputase en Madrid, concretamente en el Estadio Santiago Bernabéu.