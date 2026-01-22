La Guardia Civil identifica a las 45 víctimas de Adamuz: 36 viajaban en el Alvia y 9 en el Iryo

El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha finalizado la identificación de las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz el pasado domingo, una vez concluidas todas las autopsias.

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Córdoba recibió este jueves los cuerpos de los dos últimos fallecidos y practicó sus autopsias, completando así el examen forense de las 45 personas que perdieron la vida en el siniestro.

Según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID), 44 de las víctimas han sido identificadas mediante huellas dactilares. De forma complementaria, 25 de ellas han sido confirmadas también por análisis de ADN, mientras que una última víctima ha podido ser identificada únicamente a través de pruebas genéticas.

En relación con las denuncias por desaparición, se han presentado un total de 45 en distintas comandancias de la Guardia Civil. La mayoría corresponden a ciudadanos españoles, aunque también figuran tres denuncias de personas de nacionalidad marroquí, rusa y alemana. Entre las víctimas se encuentra un menor de edad. En cuanto al sexo, 22 eran mujeres y 23 hombres.

Las denuncias se registraron en las comandancias de Córdoba (26), Huelva-Córdoba (diez), Huelva (cinco), Madrid (dos), Málaga (una) y Sevilla-Córdoba (una). En los casos en los que aparecen dos ciudades, la denuncia fue interpuesta en ambas.

Huelva, la provincia con más víctimas

Un total de 27 víctimas tenían su residencia en la provincia de Huelva. Nueve residían en Madrid; dos en León y dos en Córdoba, y una en Alemania, Alicante, Málaga, Tenerife y Ceuta, respectivamente.

De los fallecidos trasladados al Instituto de Medicina Legal, 36 viajaban en el tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Huelva. De ellos, 19 se encontraban en el vagón número 1 y nueve en el vagón número 2.

Otras nueve víctimas viajaban en el tren Iryo que se dirigía a Madrid desde Málaga, siete de ellas en el vagón número 8 y una en el interior del convoy.