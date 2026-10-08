Vox lanza un mensaje a los nuevos españoles por la Ley de Nietos: «Nadie debe la nacionalidad a un partido»

Vox ha abierto el debate sobre las posibles nacionalizaciones cautivas fruto de las nacionalizaciones masivas que ha impulsado el Gobierno de Pedro Sánchez durante su legislatura, poniendo el foco en la Ley de Nietos. «Nadie debe la nacionalidad a un partido», ha defendido Vox este miércoles durante el evento que ha celebrado en Estrasburgo para abordar los efectos en la ciudadanía de la disposición octava de la Ley de Memoria Democrática.

La delegación de Vox en el Parlamento Europeo ha reunido en el Parlamento Europeo a juristas, periodistas, y eurodiputados para analizar los peligros derivados de la aplicación de la norma, su impacto sobre la nacionalidad y el derecho de voto y conocer cómo otros países europeos regulan el arraigo, la ciudadanía y la participación electoral de sus nacionales residentes en el extranjero.

«Sánchez estaba preparando un fraude y gracias al recurso interpuesto por Vox lo hemos podido parar cautelarmente», ha señalado el jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, recordando el recurso presentado por su formación ante el Tribunal Supremo contra la aplicación de la ley.

Buxadé ha defendido además la necesidad de abrir en España un debate de fondo sobre los criterios de acceso a la nacionalidad y la vinculación efectiva con España. «Queremos contribuir a un debate que por fin se ha abierto en España a raíz de este intento de fraude: qué debe hacerse con los españoles que no han estado nunca en España ni tienen interés en hacerlo», ha explicado.

El líder de Vox en Europa ha puesto Suecia como ejemplo de lo que podría suceder en España, como consecuencia de los procesos de nacionalización masiva. «Los análisis de las elecciones de Suecia señalaron que la derrota de la derecha se debió a un proceso de nacionalizaciones masivas. Allí, en diez años se nacionalizó a 735.000 extranjeros, mientras que en el mismo periodo en España a 1,8 millones», ha señalado.

Por su parte, el filósofo y eurodiputado de Vox, Juan Carlos Girauta, ha denunciado el riesgo de utilizar la concesión de la nacionalidad como instrumento político. «Hay quien pretende utilizar la nacionalidad española como herramienta electoral al servicio de un color político. Los beneficiarios podrían sentirse en deuda, pero nadie debe la nacionalidad a un partido político», ha advertido.

Girauta ha puesto especialmente el foco en la instrucción administrativa mediante la que se desarrolló la Ley de Memoria Democrática. «Hubo una instrucción de una directora general, Sofía Puente, que pasa por encima de la ley y abre de par en par las puertas, sin condición alguna, a los descendientes de españoles. Se llama ley de nietos y se han beneficiado de ella también bisnietos y tataranietos», ha señalado. «Si tienen derecho, adelante. Pero una instrucción así no puede cambiar los criterios de una ley. Esto es respeto al Derecho», ha añadido.

Diplomáticos rompen su silencio sobre la Ley de Nietos

El ex embajador español José María Ferré ha abundado en las dudas jurídicas generadas por la aplicación de la norma y también ha cuestionado que una instrucción administrativa pueda ampliar los efectos establecidos por una ley. «La aplicación de la Ley de Memoria Democrática a través de una instrucción como esta es algo que cualquiera de primero de Derecho sabe que no se puede hacer», ha afirmado.

Ferré también ha repasado las diferencias existentes entre las legislaciones iberoamericanas en materia de doble nacionalidad, y ha advertido de que esas diferencias pueden generar incompatibilidades prácticas con la aplicación de la norma española, especialmente en países, como Cuba, donde la doble nacionalidad o el ejercicio de determinados derechos como el voto queda limitado por su legislación interna.

OKDIARIO también ha participado en el evento fruto de las investigaciones realizadas en Argentina. La periodista Paula Ciordia, ha expuesto las conclusiones de sus investigaciones periodísticas sobre la aplicación de la ley en Argentina. «Pude atestiguar lo que todos sospechábamos: nacionalizaciones masivas de personas que no tienen el conocimiento político, geográfico e histórico de España», ha asegurado.

Ciordia también se ha referido al audio publicado en el marco de su investigación en el que, según ha explicado, la líder del PSOE en Argentina, Lorena Suárez, solicitaba documentación y pasaportes de españoles fallecidos.

Portugal y Hungría alertan de los efectos en Europa

El acto ha permitido también comparar el caso español con la experiencia de otros Estados europeos. El eurodiputado de CHEGA y ex embajador portugués, António Tânger Corrêa, que durante su etapa en el Ministerio de Asuntos Exteriores participó en la reforma de la legislación portuguesa sobre nacionalidad para permitir que emigrantes que habían adquirido otra ciudadanía pudieran conservar también la portuguesa.

«En Portugal no se hizo como en España para ganar votos; se hizo para integrar a las comunidades portuguesas que vivían en el exterior» y ha explicado que, con el paso del tiempo, el sistema terminó siendo objeto de abusos. «Con el tiempo, la ley terminó subvertida y surgieron incluso grupos ilegales que trataban de burlar nuestro proceso y nacionalizar a gente que jamás había puesto un pie en Portugal», ha señalado Tânger.

Por último, el eurodiputado húngaro de Fidesz y ex secretario de Estado adjunto de Asuntos Internacionales, Ernő Schaller-Baross, ha defendido que la nacionalidad debe estar acompañada de integración y vinculación con el país, tal como se hizo en su país bajo el gobierno de Fidesz. «El significado de la ciudadanía no puede diluirse», ha afirmado, antes de citar como elementos esenciales el conocimiento de la lengua, la Constitución, el sistema político y la participación en la comunidad.