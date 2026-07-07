750.000 viajeros y más de 355.000 desplazamientos en familia así será el verano de OUIGO

El verano vuelve a tener un claro protagonista: los viajes en familia. Según las estimaciones de la compañía de trenes de alta velocidad OUIGO, cerca de 750.000 viajeros se desplazarán en su red durante los meses de julio y agosto. De ellos, más de 355.000 viajarán en familia, consolidando las escapadas familiares como una de las grandes tendencias de movilidad durante la temporada alta de vacaciones.

En este contexto, las cifras demuestran que el tren continúa consolidándose como una de las opciones más elegidas para los desplazamientos estivales. Esto se debe a que, además de la comodidad propia de la Alta Velocidad, cada vez más familias valoran aspectos como la flexibilidad y la tranquilidad a la hora de organizar sus vacaciones, y OUIGO lo sabe ofreciendo sus conocidas tarifas desde 9 euros, y precios especiales para los más pequeños: 7 euros para niños de 4 a 13 años y gratis para menores de 3 años.

La compañía confirma que la demanda de viajes familiares comenzó a intensificarse con la llegada del verano, especialmente a partir del 21 de junio, y prevé que alcance su pico entre la última semana de julio y la primera de agosto, el periodo elegido por muchas familias para disfrutar de sus vacaciones.

Escapadas de una semana: la fórmula favorita del verano

Los datos de OUIGO muestran que las vacaciones familiares mantienen una duración media de entre cuatro y siete días, consolidando las escapadas de una semana como la opción preferida para desconectar durante el verano.

Este formato permite aprovechar al máximo los días de descanso, combinando tiempo de calidad en familia, flexibilidad y una mayor facilidad para encajar el viaje dentro de la agenda vacacional. Una tendencia que refleja cómo los viajeros apuestan cada vez más por experiencias breves, pero llenas de momentos para compartir.

Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga, entre los destinos favoritos

Entre las rutas de la compañía con mayor demanda para los meses de julio y agosto destacan algunos de los destinos estrella de la temporada. Entre los 15 destinos en los que opera OUIGO, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga vuelven a situarse entre las opciones preferidas para disfrutar de unos días de descanso, gracias a una combinación que nunca falla: buen clima, gastronomía, cultura y mar.

Desde recorrer las calles modernistas de Barcelona y disfrutar de su vibrante oferta cultural y gastronómica, pasear por la Ciudad de las Artes y las Ciencias o degustar una auténtica paella frente al Mediterráneo en Valencia, hasta descubrir las playas y calas de Alicante o perderse entre el encanto histórico y la riqueza cultural de Málaga, estos destinos reúnen algunos de los ingredientes más deseados para las vacaciones de verano.

En total, se estima que cerca de 750.000 viajeros se desplazarán durante julio y agosto entre las rutas turísticas más populares de la red de OUIGO.

Además, del 20 de julio al 6 de septiembre, la compañía va a ofrecer una nueva conexión directa, disponible de viernes a lunes, entre Barcelona, Zaragoza y Málaga, (excepto los días 24, 26 y 31 de julio y 2 de agosto). Un nuevo servicio con el que los viajeros podrán desplazarse entre algunas de las ciudades más atractivas de los destinos OUIGO sin necesidad de realizar transbordos.

Familias que planifican… y familias que improvisan

En cuanto a los hábitos de compra de los clientes de OUIGO, la antelación media para reservar los viajes de verano se sitúa en 28 días. Sin embargo, los datos reflejan que los hábitos de reserva se polarizan: cada vez más viajeros planifican con meses de antelación, mientras otros esperan hasta el último momento para decidir su escapada.

Esta dualidad pone de manifiesto la convivencia de dos formas de entender las vacaciones: quienes planifican cada detalle con meses de antelación y quienes prefieren dejar espacio a la espontaneidad y decidir su próxima escapada casi sobre la marcha. En ambos casos, la flexibilidad se ha convertido en un factor cada vez más relevante a la hora de viajar.

Radiografía de las familias que viajarán este verano

Por último, cabe destacar que la edad media de los compradores registrados por OUIGO para este tipo de desplazamientos se sitúa en los 39 años, un dato que dibuja el perfil predominante de las familias que viajarán este verano en tren y demostrando que los millennials lideran los viajes en familia.

De este modo, OUIGO se convierte en el mejor aliado para viajar en familia, con sus asientos XL, los más grandes del mercado, un 33% más grandes que los esenciales, y una cafetería atendida por personal propio. Para quienes buscan un extra de comodidad, el paquete OUIGO FULL ofrece opciones como llevar dos equipajes adicionales, acceso a la plataforma de entretenimiento OUIFUN, así como cambios ilimitados de fecha u hora y cancelación con reembolso hasta 30 minutos antes de la salida.

Además, OUIGO es la única operadora de Alta Velocidad en España que compensa los retrasos a partir de los 30 minutos, adelantándose a los requisitos legales. Un compromiso que refuerza su apuesta por la calidad, la puntualidad y la tranquilidad del viajero.

Este verano, las escapadas en familia volverán a marcar el ritmo de la movilidad vacacional. Ya sea para unos días de playa, una escapada urbana o una aventura improvisada, cada vez más viajeros apuestan por fórmulas que les permitan aprovechar al máximo su tiempo de descanso. En este contexto, OUIGO se consolida como una de las opciones elegidas para recorrer España en Alta Velocidad, combinando tarifas accesibles, flexibilidad y servicios pensados para que las familias disfruten del viaje desde el primer momento.