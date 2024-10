El impago de Sánchez paraliza desde enero el bono alquiler joven de vivienda en la Comunidad Valenciana

El Gobierno de España que preside el socialista Pedro Sánchez sigue acumulando deuda con la Generalitat Valenciana. A los más de 3.000 millones por la dependencia o a los más de 900 millones por la atención a desplazados en sanidad, se suma ahora que el Ejecutivo de Sánchez no ha pagado a la Comunidad Valenciana el dinero para el bono alquiler joven correspondiente a la presente anualidad de 2024, tal como han confirmado a OKDIARIO fuentes de la Consejería de Vivienda valenciana.

Por ello, la convocatoria para esas ayudas aún no se ha producido pese a estar ya en vísperas de noviembre. El Gobierno valenciano de Mazón sí tiene consignados los 9,1 millones que le corresponden. Pero la iniciativa no puede ponerse en marcha hasta que el Gobierno de España no transfiera su parte o al menos remita el aval que garantice esa transferencia. Los técnicos así lo exigen.

Este 4 de octubre, en el encuentro que Pedro Sánchez y Carlos Mazón han mantenido en Moncloa, el presidente valenciano demandó, precisamente, las cantidades que se adeudan para poder convocar las ayudas al bono alquiler joven en la Comunidad Valenciana.

Esta reivindicación, la del impago del Gobierno de la cantidad necesaria para las ayudas por el bono alquiler joven en la Comunidad Valenciana ocupaba exactamente el punto 5 de las «que no pueden esperar más».

Es decir, que era una de las más importantes tras el ingreso mínimo vital, la dependencia, la cuestión de los menores tutelados y la excepción del IVA en las actuaciones con fondos europeos de servicios sociales. Y siempre con la salvedad de la financiación autónoma, el tema más crucial para la Comunidad Valenciana en cualquier foro.

En concreto, la Generalitat Valenciana advertía a Pedro Sánchez por escrito en la página 16 de ese documento: «Se ha reclamado en diferentes ocasiones, en declaraciones públicas, la necesidad de que el Gobierno acuerde la transferencia a las Comunidades Autónomas de los fondos del bono alquiler joven 24/25. La Comunidad Valenciana está pendiente de sacar la convocatoria».

En referencia al impacto económico del bono alquiler joven, el Gobierno de Carlos Mazón manifestaba al de Pedro Sánchez que: «El coste es de 22,8 millones por año, en 2025, se llegará a los 45 millones».

Este lunes, el propio Pedro Sánchez anunció a bombo y platillo desde Barcelona 200 millones de euros para el bono alquiler joven, que no han producido ni frío ni calor en la Comunidad Valenciana, porque el retraso en los pagos del Gobierno ha provocado que la convocatoria de las ayudas para acceder al bono alquiler joven se encuentren estancadas.