Un cocinero explica cómo elegir la placa vitrocerámica o una de inducción

A la hora de elegir la placa de vitrocerámico o de inducción, un cocinero nos da su opinión al respecto. Crear la cocina de nuestros sueños no es una tarea fácil, debemos tomar más de una decisión, sin haber cocinado el tiempo suficiente o no ser un experto en hacer la comida, se nos pueden escapar algunos elementos. Por suerte, hay un cocinero que nos ha explicado cómo elegir la placa más adecuada, ya sea de vitrocerámica o de inducción, cada elemento tiene sus más y sus menos según este profesional.

Pasos para elegir la placa de vitrocerámica o de inducción según un cocinero

Un cocinero nos explica las diferencias entre ambas y lo que debemos tener en cuenta. Como todo en la vida, es una cuestión de precio, pero también de uso. Dependiendo de cómo nos guste cocinar y de qué platos cocinemos las posibilidades son distintas y es algo que debemos tener en cuenta. También dependiendo de las personas que vivan en la casa, hay elementos que acaban influyendo en la elección.

La vitrocerámica es más barata. Este aspecto es el primero que nos afecta de lleno, pero cuidado, no pagar más a la hora de hacer la compra, no significa que es la opción más barata. Debemos tener en cuenta el tiempo que tarda en calentarse y la energía que usa para dicha misión, con lo que al final del recorrido se puede pagar más en la factura de la luz. Dependiendo del tiempo empleado en cocinar, el que dará paso a un ahorro más o menos significativo.

La inducción es energía al momento. No debemos esperar a que la placa está caliente, directamente la tenemos lista para cocinar. Un aspecto importante, pero no es el único que debemos tener en cuenta. También es significativo el hecho de que, aunque caliente la olla, no está caliente. En caso de tener niños o personas mayores en casa que pueden olvidarse de que está la comida al fuego, nos evitamos más de un susto si ponen la mano.

Además, si se derrama algo de líquido no se pega, porque no se calienta. Ya sea una crema o si se nos cae algo de arroz. Al final del recorrido conseguiremos que nuestra elección repercuta en toda la familia. A efectos prácticos o de ahorro calculadora en mano, sabiendo qué gasta cada uno de ellos, es importante apostar por la mejor opción de todas.