Adiós a las paredes lisas: este es el estilo más minimalista que está en tendencia
Toma nota de la última tendencia en decoración de paredes
Adiós minimalismo: la inesperada vuelta del estilo rústico a los dormitorios más actuales
Una pasajera desvela el truco para dormir en el avión cuando no te toca ventanilla y los aplausos se escuchan hasta en China
Adiós a las lámparas de toda la vida: su sustituto ya está en España y es elegante y sofisticado
El estilo más minimalista que está en tendencia te hará despedirte por completo de las paredes lisas. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que realmente puede cambiarlo todo. Son tiempos de aprovechar al máximo los elementos decorativos de que disponemos y para hacerlo nada mejor que tener muy clara la forma de decorar que queremos poner en práctica o que debemos hacer en este momento.
Bien sea un piso alquilado o de nuestra propiedad, es importante disponer de las herramientas necesarias para acabar obteniendo aquello que queremos y más. Es momento de hacer realidad ese cambio de tendencia que quizás vamos a descubrir en un abrir y cerrar de ojos. Un estilo más minimalista, barato y hasta resultón puede acabar llegando a toda velocidad, de una manera que te costará creer, pero acabará siendo una realidad. Estas nuevas tendencias nos sirven para conseguir vivir en la casa que queremos sin gastar de más y con el ambiente que deseamos redescubrir. Las paredes lisas van a pasar a la historia, de una forma que quizás hasta la fecha no hubieras imaginado.
Las paredes lisas se despiden por completo
Aunque las paredes lisas han acabado siendo una dura realidad que nos ha acompañado en estos tiempos en los que el blanco se ha convertido en una realidad. Hoy en día nos exponemos a un giro radical que puede acabar de darnos más de una sorpresa del todo inesperada.
Son tiempos de aprovechar al máximo lo que tenemos por delante y de buscar una manera de hacer realidad esos cambios que quizás hasta ahora no hubiéremos tenido en consideración. Es hora de conocer un poco más qué es lo que puede pasar en estos días.
Esas paredes lisas que se convirtieron en un dolor de cabeza menos, en la base o un lienzo en blanco de nuestra obra decorativa, ahora vuelven a cobrar protagonismo y lo hacen de tal forma que nos descubren la mejor manera de obtener aquello que necesitamos.
Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Con una serie de elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Estas paredes que queremos implementar en casa no tienen por qué ser caras sino todo lo contrario.
El estilo más minimalista que vuelve a ser tendencia
Volvemos a los tiempos de buscar paredes decoradas con estilo, con un toque minimalista y algunos elementos que reflejen nuestra personalidad. Parece imposible, aunque la realidad es que podemos conseguir aquello que queremos y más de una manera que nos llegará a sorprender. Los expertos de Aurora Homes nos muestran las últimas tendencias a la hora de decorar nuestras paredes:
- Materiales naturales y ecológicos: una apuesta sostenible. La sostenibilidad será un pilar central en las tendencias en decoración de paredes para 2025. La madera, el corcho y fibras vegetales como el yute no solo aportan calidez, sino que también reducen nuestra huella ecológica. Además, materiales innovadores como los ladrillos de tierra y los bloques de hormigón de bajo carbono están ganando terreno.
- Tendencias en decoración de paredes para 2025. Paredes de corcho combinada con fibras vegetales como el yute. En Aurora Homes, siempre buscamos soluciones que respeten el entorno y mejoren la calidad de vida. Optar por revestimientos con bajo impacto medioambiental no solo embellece, sino que asegura un hogar saludable y responsable.
- Colores en tendencia: tonos terrosos y neutros. Los colores naturales serán protagonistas. Marrones intensos, arenas cálidos y verdes suaves dominarán la paleta. Estas tonalidades no solo crean ambientes serenos y acogedores, sino que también reflejan la conexión con la naturaleza. Entre ellos, destaca el Color Pantone 2025: Mocha Mousse, una mezcla sofisticada de tonos tierra y calidez que encaja a la perfección con estas tendencias. Este color no solo aporta equilibrio y elegancia, sino que también invita a crear ambientes acogedores en cualquier espacio. Si quieres explorar más ideas sobre cómo usar el color del año en tu hogar, te invitamos a leer nuestro artículo sobre el Color del Año 2025 y su aplicación en decoración. Mocha Mousse, una mezcla sofisticada de tonos tierra y calidez que encaja a la perfección con estas tendencias en decoración de paredes para 2025. El negro Cracked Pepper, un negro pimienta satinado, también añade un toque moderno y sofisticado cuando se combina con tonos neutros. Este color, utilizado estratégicamente, transforma cualquier espacio en un rincón lleno de carácter.
- El renacimiento del papel pintado en las tendencias en decoración de paredes para 2025. El papel pintado vuelve con fuerza, pero no cualquiera. En 2025 veremos diseños biofílicos que nos conectan con la naturaleza a través de motivos botánicos, paisajísticos y texturas tridimensionales. Grandes estampados que evocan selvas y paisajes serán una tendencia destacada.