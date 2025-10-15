Qué son los puntos negros en el parabrisas del coche y para qué sirven

Seguro que alguna vez te has fijado en que el parabrisas de tu coche tiene unos puntos negros. Al contrario de la creencia popular, no son pegatinas de plástico que protegen a los pasajeros de los rayos solares. En realidad, se elaboran con pintura cerámica, un material muy resistente. Por esta razón es casi imposible quitarlos. En lo que respecta a la utilidad de los puntos negros, lo cierto es que no tienen ninguna. Son un simple elemento decorativo para proteger y ocultar el adhesivo aislante de uretano que se utiliza en la industria automovilística para fijar el parabrisas.

Puntos negros en el parabrisas

También conocidos como ‘frit’ o ‘frit band’, el hecho de que no cumplan ninguna función específica no significa que no sean importantes. Cuando por alguna razón hay que reemplazar el parabrisas, los técnicos utilizan la banda de puntos negros como zona de unión entre el marco y el vidrio.

Hasta mediados del siglo XX, los fabricantes de vehículos utilizaban juntas a medida para sellar el parabrisas, a las que se les aplicaba un borde cromado para evitar la vibración. A partir de los años 50, se empezaron a usar adhesivos, pero pronto se dieron cuenta de que no protegían la zona y tenían poca adherencia.

Fue así como nació la «frit band». La parte exterior sirve de barrera contra los rayos UVA y UVB del sol, que con el paso del tiempo pueden debilitar o dañar la adhesión. Mientras, la parte interior permite que el adhesivo se adhiera al parabrisas.

Pero, ¿por qué son puntos y no líneas, por ejemplo? Según explican los expertos, los puntos eliminan la sensación de distorsión óptica, cuidando así la salud visual del conductor. Los puntos hacen que la transición entre la oscuridad del interior del vehículo y la luminosidad del espacio exterior sea «agradable».

Por último, cabe señalar la importancia de mantener el parabrisas en perfecto estado. El hecho de que el pegamento no esté bien sellado, aumenta hasta en un 30% la probabilidad de que el vehículo pierda su rigidez estructural. Cuando el sellado es defectuoso o el pegamento se encuentra en mal estado, puede ocasionar que con el vehículo boca abajo, ceda el techo y aplaste a los pasajeros. Además, si la luna está mal sellada, cabe la posibilidad de que el airbarg no proteja al copiloto.

¡Ahora ya sabes qué son los puntos negros en el parabrisas y qué función cumplen!