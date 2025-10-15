Yolanda Díaz se viene arriba y amenaza a Trump por los aranceles: «El castigo le va a salir caro»

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha intentado asustar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la amenaza de este a España con poner nuevos aranceles si no se sube el gasto en Defensa. La también líder de Sumar ha asegurado que a Trump «el castigo le va a salir caro» y que «rebotaría directamente» a los ciudadanos estadounidenses.

«Voy a decirle al señor Trump que el pretendido castigo que quiere profesar a los españoles le va a salir muy caro a los norteamericanos», ha afirmado Díaz este miércoles en los pasillos del Congreso de los Diputados. Tras pedir explicarse, la sumarita ha afirmado que tiene que «dar una mala noticia al señor Trump».

«La balanza comercial de España con Estados Unidos es deficitaria. Esto quiere decir algo tan sencillo como que si él practica estas políticas va a perjudicar directamente a los norteamericanos y a las norteamericanas» ha asegurado la líder de Sumar, utilizando, como es habitual en ella, el lenguaje inclusivo. «Si llevase esa amenaza, esa política del odio adelante, no castigaría a nuestro país, le rebotaría directamente a los norteamericanos y norteamericanas», ha insistido.

La amenaza de Díaz al presidente de Estados Unidos se ha repetido. «El castigo le va a salir muy caro al señor Trump». Además ha incidido en que, en caso de nuevos aranceles desde el país norteamericano, «España va a defender sus sectores productivos. Si tenemos que defender al aceite, a la automoción, a los sectores productivos que pudieran verse afectados por esta política del castigo, lo vamos a hacer».

Por último y subiendo el tono, Yolanda Díaz le ha dedicado las siguientes palabras a Donald Trump. «En España mandan los españoles y las españolas, no el señor Trump. No somos su protectorado. El pretendido castigo le va a salir caro a los norteamericanos y norteamericanas», ha completado.

Trump avisa a España

En declaraciones desde la Casa Blanca, Donald Trump lanzó el martes una advertencia contra España, a la que acusa de haber mostrado una actitud «increíblemente irrespetuosa» hacia la OTAN. El mandatario estadounidense destacó que el Gobierno de Sánchez es el único miembro de la Alianza sin comprometerse a gastar el 5% del PIB en Defensa.

«Estoy muy descontento con España. Es el único país que no ha aumentado su número al 5%… así que no estoy contento con España», dejó claro Trump, desde la Sala de Gabinete. Por ello, resalta la opción de imponer represalias comerciales, incluyendo nuevos aranceles, como castigo al comportamiento de Sánchez. «Creo que lo que han hecho no es agradable. Creo que es muy irrespetuoso con la OTAN. De hecho, he estado pensando en castigarles de forma comercial, a través de aranceles, debido a lo que han hecho. Puede que lo haga. Creo que es increíblemente irrespetuosa, España. De todos los países en la OTAN, el único ha sido España», ha añadido.