Abascal caricaturiza a Sánchez: «Le vi nervioso ante Trump, ¿temía que supiera lo suyo con Maduro?»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha retratado al presidente Pedro Sánchez tras su encuentro el pasado lunes con el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump. Según Abascal, el líder socialista del Gobierno, que ha acusado a Trump de ser el líder de la ultraderecha, se sentía «nervioso» por temor a que supiera de sus acuerdos con el dirigente chavista Maduro.

«Lo vimos anteayer en una foto en la que se había autoinvitado, entre pequeño y nervioso, detrás de ese que dice usted líder de la internacional ultraderechista», ha señalado en referencia al presidente norteamericano.

«¿Por qué estaba tan nervioso? ¿Acaso temía que el señor Trump se enterase de lo suyo con Maduro?», le ha espetado Abascal para, acto seguido, despejarle las dudas al presidente Sánchez señalando que al presidente de los Estados Unidos no se le escapan sus tratos con la dictadura en Venezuela.

Durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles, el jefe del Ejecutivo ha intentado evidenciar al líder de la tercera fuerza política del Parlamento señalado que la pregunta se le haya «hecho larga». «No sabía usted qué decir y dice que tengo yo algo con Maduro», ha expresado.

Acto seguido le ha pedido al líder de Vox explicaciones por el que ha acusado desconocimiento a que su Gobierno mantenga acuerdos o diálogo con el mandatario venezolano. «Explíquemelo usted señoría, porque no tengo ni idea», ha zanjado.

Lo cierto es que Abascal, en sus preguntas, ha sacado al hemiciclo la imagen en sentido figurado que este lunes trascendió entre Sánchez y Trump tras asistir al acuerdo de paz entre Gaza e Israel y que le pilló a contrapié en tanto que fue uno de los primeros líderes de Europa que reconoció el Estado palestino, alentó las protestas progazatíes y se apresuró a firmar el embargo a Israel.

«Ahora haga esa risa de joker y salga aquí a esparcir las mentiras que haya escrito», ha proseguido Abascal. «Ya sabe lo que pienso de usted y lo que pienso de usted es verdad, y además es lo que piensa la inmensa mayoría de los españoles aunque le dé ordenes a la señora Armengol para borrarlo del diario de sesiones», ha proseguido.