Una pasajera desvela el truco para dormir en el avión cuando no te toca ventanilla y los aplausos se escuchan hasta en China

Si no te toca ventanilla

La ventanilla es la parte del avión que nos permite disfrutar de las vistas, pero también tener un punto de apoyo en el que dormir sin molestar a nadie. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar por una serie de elementos que pueden ser esenciales.

Este es el truco para dormir mejor en el avión

Dormir en el avión acaba siendo una necesidad que deberemos poner en práctica, sobre todo, si estamos viajando por el mundo y queremos descansar un poco. Esta forma de dormir ha desatado una oleada de aplausos que se escucha desde China y no es casualidad.

Los expertos de FlightRight nos dan una serie de consejos sobre cuándo dormir en el avión, nunca en este tipo de vuelos o momentos:

Despegue y aterrizaje: Durante el despegue y el aterrizaje, es importante estar alerta y seguir las instrucciones de seguridad. Los pasajeros deben estar alerta y receptivos durante esta fase.

Servicio de comidas: Cuando el servicio de comidas está en marcha y los auxiliares de vuelo están sirviendo las comidas, es educado y práctico estar despierto para recibir las comidas y aclarar cualquier necesidad.

Vuelos de corta distancia: En vuelos muy cortos, puede que no haya tiempo suficiente para conciliar el sueño y descansar.

Problemas de salud: Las personas con ciertos problemas de salud, como trombosis o problemas de espalda, pueden necesitar levantarse y moverse con regularidad en los vuelos largos en lugar de dormir la mayor parte del tiempo.

Procedimientos de emergencia: En el improbable caso de una emergencia, es crucial estar despierto y alerta para seguir las instrucciones de la tripulación.

También nos dan algún que otro consejo que nunca viene mal: «Para dormir bien en un avión, es importante estar cómodo en los vuelos de larga distancia. Lleve una almohada cervical para apoyar la cabeza y vista ropa cómoda. Evite la cafeína y el alcohol antes de acostarse e intente adaptarse al huso horario de su destino. Utilice un antifaz para dormir y tapones para los oídos para minimizar la luz y el ruido, y evite comer demasiado de una vez. Asegúrese de hacer estiramientos antes de acostarse y de dar algunos paseos cortos en el avión para favorecer la circulación sanguínea y evitar la rigidez muscular».

Siguiendo con esta explicación: «Para dormir cómodamente en el avión, es aconsejable llevar ciertos artículos en el equipaje de mano. Una almohada cervical proporciona apoyo para la cabeza y el cuello y hace que dormir sea más cómodo. Un antifaz para dormir ayuda a bloquear las fuentes de luz y los tapones para los oídos pueden ayudar a minimizar los ruidos molestos. Considere también la posibilidad de llevar auriculares para relajarse con música relajante o con cancelación de ruido. Una bufanda también puede ser útil para mantener el calor y evitar el incómodo aire acondicionado».