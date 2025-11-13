Si duermes con la televisión encendida tienes que saber esto: la psicología no miente

La Psicología no miente y lo que nos hace es empezar a preguntarnos qué personas son las que duermen con la televisión encendida. Son esas personas que deciden estar en casa siempre con la televisión y en un momento del día en el que necesitamos descansar, lo hacemos con un elemento que quizás nunca hubiera estado presente. Nos hemos acostumbrado a vivir con unos elementos que quizás no son demasiado saludables, la televisión se ha acabado instalando en todas las casas.

No solo se ha quedado en el salón, el lugar en el que tradicionalmente todo el mundo tenía la televisión, sino que ahora también está presente en unas habitaciones que se sirven de este elemento para generar una cierta individualidad. Lo que al final acaba pasando es que pasamos más tiempo del que nos imaginaríamos frente a la televisión, por lo que al final, lo que acabaremos obteniendo un elemento que puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante. La psicología ha dado con algunos elementos que debemos tener en cuenta y que quizás nunca hubiéramos esperado que fueran una realidad. Sin duda alguna estamos ante un elemento que hay que analizar, la psicología tiene la respuesta ante esta costumbre que se ha impuesto.

Dormir con la televisión encendida es cada vez más común

La televisión encendida es algo que escuchamos en muchas casas, no solo de día, sino también de noche, cuando lo que necesitamos es empezar a prepararnos para un cambio importante que quizás no hubiéramos imaginado. Es hora de empezar a preguntarse el motivo por el que este elemento ha conquistado la parte más íntima de las casas.

La televisión debería estar en el salón, pero hoy en día, ha acabado invadiendo todas las habitaciones de la casa. Incluso aquellas que no son las más adecuadas para tener este elemento, la cocina primero, y después, las respectivas habitaciones, se han convertido en un lugar en el que también ponemos la televisión.

Por lo que, al final, lo que estamos haciendo es ver como el día a día se ve afectado. Desde el detalle de comer viendo la televisión, sin hablar con nadie, hasta el hecho de empezar a prepararse para dormir con un elemento que puede cambiar ese sueño nocturno. Una televisión que según la psicología responde a una serie de elementos que son fundamentales.

La psicología dice esto de dormir con la televisión encendida

Es una manera de luchar contra la soledad. Las personas mayores que viven solas tienen a la televisión a su compañía de día pueden hacer sus tareas, pero de noche es una manera de combatir con esa soledad de la que es difícil escaparse.

La televisión les aporta seguridad. Es un elemento que ayuda a llenar un vacío, pero también aporta esta idea de que estamos seguros en casa, sobre todo, para aquellos que tienen miedos nocturnos. Un pequeño ruido puede hacer que su descanso se vea interrumpido, con una televisión de fondo, no sufre esos efectos.

Los que prefieren la noche al día, les ayuda la televisión. Necesitan seguir con esa luz que les proporciona aquello que les hace felices. Una actividad hasta que ya su cuerpo no puede más y acaban durmiendo con una televisión que les impide descansar las horas que necesitan.

Hay mentes inquietas que no pueden parar, por lo que, la televisión acaba siendo su mejor aliada. Les permite seguir alerta y a la mínima interrupción poder descansar, sin dejar nunca esa actividad o esa fuente de conocimientos o de historias que tiene este elemento.

Las personas que quieren aislarse o que necesitan hacerlo, disponen de una televisión que los acompañará y acabará siendo aquello que necesitan. Sin duda alguna, estaremos ante un elemento que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Una manera de afrontar una situación complicada.

Evita las pesadillas con la televisión que, de alguna manera, ayuda a programar la mente, ayudándola en enfocarse en algo agradable. Podemos ver una serie de humor o divertirnos con un programa que nos aporte vibraciones positivas, dejando a un lado los malos pensamientos que podemos tener.

Eliminar el estrés con la televisión es posible antes de dormir. Apagamos el ordenador, el teléfono y nos centramos en un elemento que controlamos. Poder ver nuestra serie favorita para acabar con ese estrés acumulado de todo el día.

También podremos acabar con la falta de rutina, el hecho de ver nuestras series de suponer esta televisión el final del día es una manera de crear un horario adecuado. En cierta manera hay casas que necesitan este elemento para integrarlo y mantenerlo siempre en orden de una manera o de otra, es una buena manera de aprovechar la televisión, sabiendo que tiene sus beneficios y contraindicaciones.