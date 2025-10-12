Boeing y Airbus dispararán más del 9% la fabricación de aviones de pasillo único por el aumento de «los viajes de corta distancia» y el auge de las aerolíneas low cost. Así lo refleja un estudio elaborado por el fabricante de aeroplanos estadounidense recogido por OKDIARIO. De esta forma, este tipo de transporte pasará de representar el 66% de la flota mundial al 72%, impulsado principalmente por el desarrollo de las economías emergentes.

Este aumento de los aviones de pasillo único se traducirá en 33.285 nuevos aeroplanos de este tipo en el mundo, o lo que es lo mismo, el incremento más abultado de todos los modelos. De esta forma, los fabricantes dirigirán sus esfuerzos a abastecer a los cambios de la demanda.

Por otro lado, el aumento de la demanda provocará, tal y como adelantó este periódico, que se fabriquen cerca de 44.000 nuevos aviones por parte de grandes compañías como Airbus y Boeing de cara a las próximas dos décadas. Sin embargo, la generación de estos aeroplanos se adaptará a las nuevas necesidades de los mercados.

En ese sentido, la mejora de la capacidad económica y del poder adquisitivo de la población de países que ahora son más pobres creará una nueva demanda de viajes en avión. Sin embargo, estos habitantes comenzarán a optar por opciones más baratas, lo que se conoce como aerolíneas low cost.

Cambios en Boeing y Airbus

Si se compara con los incrementos que van a sufrir otros modelos, los aviones regionales tan sólo van a aumentar en 1.545, los de fuselaje ancho en 7.815 y los cargueros en 955, frente a los mencionados 33.285 aeroplanos de los de pasillo único. Todo esto según las perspectivas de Boeing.

En el caso de los aumentos de aviones de pasajeros de fuselaje ancho, la empresa augura que el crecimiento venga «motivado por las aerolíneas de mercados emergentes, que aumentarán sus flotas de largo recorrido». «Cerca del 80% de los aviones en servicio serán sustituidos por más de 21.000 entregas, lo que mejorará la eficiencia y las capacidades de la flota», revela la compañía aeronáutica.

Según el fabricante americano, «las redes de aerolíneas cubren cerca de un 30% más de rutas directas entre aeropuertos que hace una década, ofreciendo más opciones de vuelos sin escala». Por tanto, cada vez el mundo está más comunicado por aire, algo que favorece de forma especial a las economías emergentes.

«Como porcentaje de los gastos discrecionales, el gasto en viajes ha vuelto a los niveles anteriores a la pandemia, ya que los consumidores dan prioridad a los viajes en avión», asegura Boeing. Una tendencia que prevé que vaya en aumento en las próximas décadas. «Se prevé que el tráfico de pasajeros crecerá un 4,2% anual, con lo que duplicaría con creces su volumen, aumentando a un ritmo aún mayor que la propia economía mundial», afirma.

«La diversificación de la cadena de suministro y la ampliación de las redes de transporte de mercancías impulsarán una expansión de la flota mundial de cargueros de casi dos tercios y generarán la necesidad de 2.900 cargueros nuevos y convertidos», sentencia.