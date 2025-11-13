El equipo de ‘First Dates’, obligado a cancelar una cita tras el grave percance de un comensal

La pasada noche del 11 de noviembre, los espectadores de Cuatro fueron testigos de una nueva emisión de First Dates. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los formatos más exitosos de la televisión, pues cada vez son más las personas que acuden con el objetivo de encontrar a su pareja potencialmente perfecta. De esta manera, la audiencia tuvo la oportunidad de conocer a Jesús, un especialista en robótica de 81 años. El soltero acudió al programa con las ideas muy claras, pues buscaba a una mujer elegante y que tuviera una gran sonrisa.

Teniendo en cuenta sus preferencias, la organización hizo todo lo posible por presentarle a Angelines. La primera toma de contacto entre ambos participantes fue bastante positiva. De hecho, la conversación fluía de manera amena. «Venimos a buscar el amor y a hablar del pasado y con pena no gusta», comentó el soltero sobre el motivo por el que había decidido participar en First Dates. Tras pasar hasta su mesa en el restaurante, ambos comenzaron a hablar de diversos temas para poder conocerse mejor. Fue entonces cuando la soltera abordó un aspecto un poco más íntimo: los besos con lengua.

Jesús sobre su cita de ‘First Dates’: «No hay que ser radical»

Angelines le dejó claro a Jesús, desde el primer minuto, que no le gustan nada. Pero, el participante le confesó que él nunca ha tenido problemas en dejarse llevar. «Como me metas la lengua en la boca, te muerdo y vomito», le advirtió ella de manera contundente. «Hay una cosa que no me gusta, y es que una persona sea drástica en sus convicciones porque a lo mejor no te ha gustado, pero no hay que ser radical. Hay que abrirse un poco», comentó él.

Tras ello, la soltera le contó que estaba teniendo problemas para tragarse su comida, pero pocos segundos bastaron para que Jesús se atragantase con la suya. Inmediatamente, el equipo del programa corrió para ayudarle. Un tenso momento que, afortunadamente, quedó en un susto. Pero, Jesús confesó que no se encontraba en condiciones de seguir.

Eso sí, antes de marcharse del programa, ambos solteros se trasladaron hasta una sala para dar su veredicto final. De esta manera, el participante se sinceró y confesó que no veía un futuro con Angelines. «A pesar de que me ha parecido una mujer muy agradable, no querría porque no es mi prototipo», comentó. Por su parte, la comensal estuvo de acuerdo con él. Pues, no era el tipo de hombre que estaba buscando.

Con la intención de tomarse la situación con humor, realizó un divertido comentario. «Con el susto que me dio ya fue suficiente», sentenció. Unas palabras con las que hizo referencia al momento en el que él se atragantó con su cena. El final de una velada que concluyó con ambos tomando caminos por separado.