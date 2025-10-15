Meteocat manda un aviso importante y activa la alerta naranja en esta zona de Catalunya, van a caer más de 20 litros en media hora. Una situación del todo extrema que nos sumergirá en lo peor de un otoño que ya está causando estragos en estos días que tenemos por delante.

Con una situación de alerta permanente que nos hace estar pendientes de un tiempo que nos dará más de una sorpresa. Llueve sobre mojado en un territorio en el que tendremos que empezar a pensar en un cambio de tendencia que nos marcará de cerca.

En estos días en los que las lluvias acabarán siendo una dura realidad, que puede acabar golpeándonos de lleno. Con la mirada puesta a un giro radical, la previsión del tiempo del Meteocat no trae buenas noticias.

Más de 20 litros en media hora

Esta parte de Cataluña ha tenido que afrontar una serie de cambios que han sido los que marcarán estas jornadas que tenemos por delante. Nos enfrentamos a un giro radical que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante y que puede ser clave.

Sin duda alguna, tenemos por delante unas jornadas en las que tendremos que empezar a visualizar determinadas situaciones que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Por lo que, habrá llegado el momento de pensar en estos cambios que quizás hasta la fecha no habríamos tenido en consideración.

Lo que puede pasar en estos días es un giro radical que, sin duda alguna, acabará siendo algo muy diferente a lo que pensaríamos. Es hora de saber qué pasará en estos días en los que todo puede acabar siendo una realidad. Estaremos pendientes de un giro radical que hasta el momento no habíamos ni tenido en consideración.

Será mejor que estemos muy pendientes de este cielo que amenaza tormenta en todos los sentidos. Después de unas jornadas de tormentas y lluvias, lo que pasará en esta comunidad pone los pelos de punta.

Activan la alerta amarilla en esta zona de Cataluña y manda avisos

La llegada de los avisos ante una previsión del tiempo desfavorable es capaz de ayudarnos a estar preparados ante lo peor, sin duda alguna, tenemos que empezar a pensar en lo que puede pasar en breve.

Los expertos de la AEMET no dudan en advertir que: «Poco nuboso, con intervalos nubosos en el sur de Tarragona por la mañana, donde serán probables chubascos localmente fuertes y con tormenta de madrugada; en el interior de la mitad oriental, nubosidad de evolución diurna con probabilidad de chubascos localmente fuertes y ocasionalmente con tormenta por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. En el litoral de Barcelona y Girona, viento moderado del noreste y en el resto, flojo de dirección variable».

Las alertas estarán activadas en estas zonas: «Probabilidad de chubascos localmente fuertes y con tormenta en el sur de Tarragona de madrugada y en el interior de la mitad oriental por la tarde».

Para el resto de España la previsión no es muy distinta, a merced de unos cambios que pueden generar más de una sorpresa: «Se prevé que continúe la influencia de una masa fría en altura sobre el este de la Península y Baleares, donde se prolongará la inestabilidad, con tendencia lenta y gradual a disminuir. Se prevén desde primeras horas cielos nubosos con chubascos y tormentas en el medio y bajo Ebro, litorales valencianos y Baleares, en principio de menor intensidad que en días previos, salvo en Menorca y norte de Mallorca, donde pueden ser localmente fuertes de madrugada.

Por la tarde se desarrollarán nubes de evolución en zonas dispersas del interior peninsular, con chubascos localmente fuertes acompañados de alguna tormenta en el nordeste de Cataluña, sin descartarlos en la Ibérica sur e interior del sudeste peninsular.

También son posibles estos chubascos, que serían de menor intensidad, en el resto de interiores del tercio oriental peninsular, especialmente montaña, sin descartar del todo otras zonas de montaña.

En el resto de zonas poco nuboso, con intervalos nubosos de nubes bajas en el norte de Galicia y Cantábrico, aumentando la nubosidad media y alta por el sudoeste. En Canarias se prevé abundante nubosidad con predominio de nubes medias y altas, con una muy pequeña probabilidad de precipitaciones en las montañosas

Probables nieblas matinales en los tercios norte y este, espesas y persistentes en el norte de Lugo, así como nieblas costeras en las Rías Gallegas. No se prevén grandes cambios en las temperaturas excepto descensos de las mínimas en la Ibérica norte. Pueden darse heladas débiles en cumbres pirenaicas».