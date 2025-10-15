Adiós a las lámparas de toda la vida: su sustituto ya está en España y es elegante y sofisticado

Las lámparas de toda la vida se despiden por completo, llega a España su sustituto que es de lo más elegante y sofisticado. Todos queremos lo mejor para nuestra casa, la decoración se ha convertido en un peso pesado de nuestro día a día y lo hace de tal forma que deberemos empezar a pensar en despedirnos por completo de un elemento que hasta la fecha no tenía tanta importancia. Las lámparas cada vez, son más y más importantes.

No sólo son los puntos de luz de nuestra casa, sino que también pueden convertirse en las mejores aliadas de un estilo de esos que impresionan y que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. Con algunas novedades que, sin duda alguna, acabarán siendo los mejores sustitutos de toda la vida, con algunos ingredientes que serán esenciales y que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Estas lámparas de toda la vida que hemos tenido en numerosas ocasiones en casa tienen los días contados.

Vamos a decirles adiós a las lámparas de toda la vida

Hasta ahora estos elementos han pasado casi del todo desapercibidos, pero ahora, parece que cobran un protagonismo especial y lo hacen de tal manera que conseguirán darle a nuestra casa un acabado muy diferente. Lo que parecía imposible, se ha convertido en algo mucho más posible y necesario.

Estaremos pendientes de un giro radical en este día a día en el que quizás hasta ahora no sabíamos lo que teníamos por delante. Son momentos de poner sobre la mesa las lámparas de toda la vida y dar paso a una tendencia en decoración de lo más especial.

Lo que queremos en estos días es que nos quede una casa que refleje nuestra personalidad, pero también que sea lo más práctica posible. De tal manera que nos hará pensar en todo lo que puede llegar en estos días que tenemos por delante y en las consecuencias que hasta la fecha no habíamos tenido en consideración.

Si quieres darle una iluminación diferente a tu habitación, prepárate para entrar en esta nueva era en la que vas a descubrir un plus de buenas sensaciones en un abrir y cerrar de ojos.

El sustituto de las lámparas ya está en España

Tal y como nos explican los expertos de Lamparas.net en su blog hay una tendencia al alza: «Lámparas colgantes para mesita de noche, una tendencia decorativa muy de moda en los últimos años. Esta moda consiste en colocar una lámpara de techo sobre la mesilla de noche en el dormitorio, en lugar de lámparas de sobremesa o apliques de pared».

Siguiendo con la misma explicación: «Lo normal para iluminar las mesillas de noche es usar lámparas de mesa o apliques de pared. Pero esta norma ha cambiado y se ha añadido un nuevo método de iluminación usando lámparas colgantes para mesita. La innovación decorativa de usar lámparas de techo para iluminar la mesita de noche. Aportan mayor verticalidad al diseño interiorista de tu dormitorio y la lámpara de techo permite colocar la luz a la altura que necesites, siendo más estética y dinámica».

Antes de lanzarte a esa tendencia que tiene múltiples ventajas y está llegando con fuerza a España, debes tener en cuenta algunos puntos importantes para saber cuál es la que mejor te puede quedar: «La lámpara de techo debe ser proporcional a la mesilla, queremos que sea un elemento decorativo que esté en sintonía pero que no ensombrezca la mesita. Lo habitual es colocar una lámpara de techo muy pequeña que no sea más grande que la mesa. Los únicos casos en los que la lámpara puede ser más grande que la mesa, sería si la lámpara está algo apartada y no justo encima de la mesita. La lámpara de techo debe tener una pantalla más pequeña que el largo de la mesilla. El ancho o profundidad del mueble para el tamaño de la lámpara no es tan importante, sólo tienes que evitar que la pantalla toque la pared. Es importante dejar un poco de separación entre la lámpara y la pared para que no se golpee por accidente. De manera aproximada, si tu mesita de noche tiene un largo de 50 cm. y 30 cm. de ancho(profundidad), la lámpara de techo debe tener un diámetro < 50 cm. Como segundo ejemplo, para una mesita de largo 40 cm. y 50 cm. ancho (profundidad), la lámpara debe tener un diámetro < 40 cm. Siendo estas medidas máximas recomendadas, aunque el diámetro más común de lámpara colgante para mesita suele rondar los 20 cm. de diámetro».