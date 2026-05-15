¿Dónde me toca votar en Andalucía? Este es el colegio que te corresponde según tu dirección en el DNI

Quedan apenas un par de días para que Andalucía vuelva a llenar los colegios electorales y, como suele pasar cada vez que hay elecciones, mucha gente ya se prepara para ir a votar, comprobando primero de todo si la tarjeta censal ha llegado, si el colegio electoral sigue siendo el mismo de siempre o intentar recordar en qué mesa tocaba votar. Pero también pueden surgir dudas sobre el colegio en el que hay que ir votar para estas elecciones de Andalucía, si por ejemplo nos hemos mudado hace poco o sencillamente, no nos acordamos de donde votamos por última vez.

La cita está fijada para este domingo 17 de mayo, con cerca de 6,8 millones de andaluces llamados a las urnas para decidir cómo quedará el próximo Parlamento andaluz. La votación arrancará a las 09:00 horas y terminará a las 20:00, aunque antes de salir de casa conviene tener claro algo básico y es el colegio al que hay que ir exactamente para poder votar sin problemas. Aunque la mayoría de ciudadanos recibe en casa la tarjeta censal con la dirección del colegio electoral y la mesa correspondiente, no siempre llega a tiempo o puede haberse perdido entre cartas y publicidad. Por eso, puede que todavía haya personas buscando estos días cómo consultar el lugar donde les toca votar según la dirección que aparece en el DNI y el censo electoral.

Este es el colegio para votar en las elecciones de Andalucía según tu dirección en el DNI

La forma más sencilla de comprobar cuál es el colegio de Andalucía en el que toca votar sigue siendo la tarjeta censal que envía la Oficina del Censo Electoral a todos los ciudadanos inscritos en el censo. En ese documento aparecen los datos básicos de cada elector, incluida la dirección exacta del colegio electoral, la sección y la mesa donde debe depositar el voto este domingo.

Estas tarjetas suelen llegar por correo postal semanas antes de las elecciones al domicilio donde la persona está empadronada. Por eso, quienes hayan cambiado de casa recientemente o no hayan actualizado sus datos pueden encontrarse con dudas de última hora sobre el lugar donde deben acudir. Además, no recibir la tarjeta censal no impide votar. Mucha gente piensa que es obligatorio llevarla encima el día de las elecciones, pero realmente sólo tiene carácter informativo, ya que lo importante es figurar correctamente inscrito en el censo y acudir con un documento oficial de identificación.

La web del INE permite consultar la mesa electoral en pocos minutos

En el caso de no haber recibido la tarjeta censal o de haberla perdido, lo más rápido es hacer la consulta a través del Instituto Nacional de Estadística (INE), que permite revisar todos los datos electorales desde casa. A través de la sede electrónica del INE se puede comprobar cuál es el colegio electoral asignado, la mesa correspondiente y la sección censal en la que aparece inscrito cada votante. Para acceder normalmente es necesario identificarse mediante Cl@ve, certificado digital o PIN24H.

El proceso apenas lleva unos minutos y es el siguiente:

Entra en la sede electrónica del INE.

Busca el apartado de consulta del censo electoral.

Identifícate con alguno de los sistemas oficiales.

Revisa los datos personales y el local de votación.

En algunos momentos del proceso electoral también se habilitan consultas simplificadas para localizar únicamente la mesa y el colegio electoral, aunque el acceso completo al censo sí suele requerir identificación segura.

Qué pasa si has cambiado de domicilio hace poco

Este es uno de los casos que más problemas genera en cada convocatoria electoral. Mucha gente que se ha mudado en los últimos meses da por hecho que votará cerca de su nueva vivienda y luego descubre que sigue apareciendo en el colegio electoral anterior. La razón está en el cierre del censo electoral. Para estas elecciones andaluzas de mayo de 2026, el censo quedó cerrado con los datos actualizados antes del 1 de febrero. Eso significa que cualquier cambio de empadronamiento posterior puede no haberse incorporado todavía.

Por eso, aunque alguien ya viva en otra ciudad o en otro barrio distinto, es posible que tenga que desplazarse hasta el colegio electoral donde estaba inscrito anteriormente.

También se puede consultar por teléfono o en el ayuntamiento

Para quienes prefieran resolver la duda sin entrar en Internet, siguen existiendo otras opciones. Los ayuntamientos mantienen expuestas las listas electorales durante los periodos habilitados y también pueden informar sobre el colegio electoral correspondiente. Además, durante estos días funcionan varios teléfonos de atención para consultas relacionadas con el censo:

900 190 622

900 343 232

A través de estos números se puede confirmar la mesa electoral, resolver incidencias y consultar posibles errores en los datos censales.

Y con ello seguro que ya averiguas cuál es el colegio de Andalucía al que tienes que ir para votar el domingo, no olvides además que cuando llegue el día tienes que acudir al colegio electoral asignado con el DNI y si no lo tienes puedes presentar el pasaporte o el carné de conducir. Incluso aunque estén caducados, los documentos siguen siendo válidos siempre que permitan identificar correctamente al votante.