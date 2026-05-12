Elecciones andaluzas 2026: esta es la provincia en la que los votos para el 17-M valen menos que en el resto

A menos de seis días para la cita electoral del 17 de mayo de 2026, los candidatos al Parlamento andaluz afinan sus estrategias y hacen cuentas. Sin embargo, no todos los votos tienen el mismo peso. Lo que muchos ciudadanos de Sevilla desconocen es que, en términos estadísticos, su capacidad para influir en la composición del Parlamento de Andalucía es la más baja de las ocho provincias.

Esta situación coloca al votante sevillano en una posición de menor representatividad, consecuencia directa del diseño del sistema electoral.

¿Por qué el voto en Sevilla tiene menos valor?

La explicación se encuentra en la Ley Electoral de Andalucía. Con el objetivo de evitar que las provincias más pobladas eclipsen a las más pequeñas, se garantiza un mínimo de ocho escaños por provincia, distribuyendo el resto en función de la población. Aunque Sevilla es la provincia con más habitantes, este reparto no sigue una proporcionalidad estricta.

Esto genera una clara desigualdad. Por ejemplo, en Huelva basta con algo más de 37.000 votos para conseguir un diputado, mientras que en Sevilla se necesitan cerca de 88.800. En la práctica, el voto de un ciudadano onubense puede valer más del doble que el de uno sevillano.

A esto se suma el uso del método D’Hondt, que favorece la estabilidad pero penaliza la dispersión del voto en circunscripciones grandes. En Sevilla, donde se reparten 18 escaños, la competencia es mayor y el coste en votos por diputado se incrementa significativamente.

Como resultado, conseguir un escaño en Sevilla es más difícil que en cualquier otra provincia andaluza. Un partido puede acumular decenas de miles de votos en la capital y su área metropolitana y, aun así, quedarse fuera del reparto si no alcanza los mínimos exigidos.

¿Cuántos votos hacen falta para lograr un escaño en Sevilla?

De cara a 2026, las previsiones indican que obtener el primer diputado en Sevilla exigirá una movilización considerable. Mientras que en provincias más pequeñas basta con entre 30.000 y 40.000 votos, en Sevilla esa cifra suele situarse entre 50.000 y 70.000.

Incluso el último escaño en juego suele adjudicarse en torno a los 40.000 votos, una cantidad que en provincias como Jaén podría traducirse en casi dos representantes. Este fenómeno se conoce como «voto diluido»: cuanto mayor es la población, menor es el peso relativo de cada voto individual.

Además, entra en juego la barrera del 3%. Para participar en el reparto de escaños, los partidos deben superar este porcentaje en cada provincia. En Sevilla, debido a su gran censo, superior a 1,5 millones de electores, alcanzar ese umbral implica reunir muchos más votos que en territorios menos poblados, lo que eleva aún más la exigencia para competir.