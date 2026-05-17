Teresa Rodríguez anuncia que padece cáncer tras responder a una tuitera por burlarse de su vestimenta: «De señora con quimio»

La coportavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha anunciado en la tarde del domingo, a través de su perfil social de X, que está siendo sometida a un tratamiento de quimioterapia por el cáncer que padece.

La ex dirigente ha hecho pública esta información tras responder a un usuario que había intentado burlarse de ella a raíz de la fotografía compartida con motivo de las elecciones andaluzas, celebradas este domingo 17 de mayo en Andalucía.

De señora con quimio. pic.twitter.com/LaJrXTDPrf — Teresa Rodríguez 🇵🇸 ۞ (@TeresaRodr_) May 17, 2026

La que fuera líder de Adelante Andalucía ha acudido a depositar su voto en Puerto Real, en compañía de una de sus hijas. En el tuit que ha compartido Teresa Rodríguez para inmortalizar el momento, una usuaria se ha burlado de su aspecto al preguntarle «de qué vas disfrazada?». A lo que Teresa Rodríguez ha respondido: «De señora con quimio».

La ex diputada ha recibido un aluvión de mensajes de apoyo. Incluso la propia usuaria que le hizo la pregunta se ha disculpado, a lo que Rodríguez le ha respondido con un «No se preocupe, de verdad. Todo está bien».

También se ha pronunciado en X el portavoz del PP, Borja Sémper, recientemente reincorporado a la actividad política tras diez meses alejado de la primera línea debido a un cáncer: «Sólo puedo enviar afecto y mis mejores deseos a Teresa Rodríguez ya su familia».

Solo me sale afecto y mis mejores deseos para Teresa Rodríguez y su familia. https://t.co/Gi5gCjTFBt — Borja Sémper (@bsemper) May 17, 2026

La fundadora de Adelante Andalucía, integrante de la primera generación de Podemos, abandonó la política en diciembre de 2022, cuando dejó su escaño en el Parlamento andaluz y regresó a su puesto como profesora de instituto en Puerto Real (Cádiz). En estos comicios, ha decidido ocupar de forma simbólica el penúltimo lugar de la lista por Cádiz, el número 14, mientras mantiene su papel como coportavoz de la formación. Al frente de Adelante Andalucía, José Ignacio García ha asumido el liderazgo en esta nueva etapa.