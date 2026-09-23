Mourinho cuenta con la confianza absoluta de Mbappé: «Él es el elegido porque es nuestro líder’»

Kylian Mbappé está en el barco de José Mourinho. El delantero francés ha salido a defender la importancia del entrenador portugués en el nuevo proyecto del Real Madrid después de perder el derbi. Aprovechando el parón de selecciones, el futbolista ha salido para hablar sobre su conexión con el luso y la importancia de seguir confiando en él para devolver la ilusión a la vuelta.

Y es que el runrún del Santiago Bernabéu se ha acentuado en las últimas semanas. El equipo no termina de arrancar y eso ha hecho que el conjunto blanco ya se haya dejado seis puntos por el camino tras pinchar ante Betis y Atlético. En el horizonte hay un octubre cargado de partidos con el Clásico como gran cita. Pero Mbappé quiso lanzar un discurso para proteger a Mourinho de las críticas que está recibiendo.

«Él es simplemente ‘El Elegido’. Es sencillamente muy inteligente, por eso ha logrado tanto éxito en su carrera. Es muy cercano a nosotros, los jugadores, y se interesa mucho por nosotros. Es un líder; sabe perfectamente cómo motivarnos. Es un privilegio jugar bajo sus órdenes», comentó Kylian. Unas palabras que ya comentó hace unos días antes de viajar a la concentración con Francia: «Mourinho es alguien que siempre he querido tener como entrenador. Siempre ha despertado mi curiosidad», afirmó.

La conexión Mourinho-Mbappé es total. El delantero francés es la pieza más querida del técnico en su esquema. Radica en él todo el potencial ofensivo con sus goles y le ha defendido en la candidatura del Balón de Oro: «Es Kylian quien ha hecho historia este año tras convertirse en el jugador con más goles en la historia de los Mundiales». A pesar de que ante el Atlético no tuvo la finura necesaria, en Valdebebas no dudan de que el francés es la gran esperanza para que el Real Madrid se reenganche a la pelea por los títulos.

Mbappé, concentrado con Francia

También aprovechó Mbappé para hablar de su compañero de selección Michael Olise, quien estuvo vinculado con el club blanco este verano: «He estado al tanto de las especulaciones. Pero conozco muy bien esa sensación: cuando jugaba en el PSG, había infinidad de rumores. Y creo que sería una falta de respeto aconsejarle a un jugador que se vaya. Sería injusto para el Bayern. Sobre todo porque el Bayern es un club fantástico donde Michael puede lograr grandes cosas. Pero una cosa está clara: a cualquier club del mundo le encantaría tener a Michael Olise. Es un jugador excepcional», declaró en Bild.

Ahora, Mbappé está concentrado con Zidane para preparar los tres partidos de esta ventana ante Turquía, Bélgica (x2) e Italia. Citas que podrían darle una carga de minutos extra en su vuelta a Valdebebas. En el Real Madrid desean que descanse, pero el delantero se siente en deuda con su país después de su dolorosa eliminación ante España en el Mundial. Su cabeza está con la selección, pero sabe que en octubre no puede fallar y confía en que Mourinho le dé la vuelta a la situación.