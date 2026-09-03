Cuándo es el Betis – Real Madrid, a qué hora empieza y dónde ver por TV en directo gratis y en vivo online el partido de la Liga

Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el partido Betis - Real Madrid de la Liga El Betis - Real Madrid se jugará en el Estadio de La Cartuja y corresponde a la jornada 4 de la Liga

El Real Betis y el Real Madrid se van a ver las caras en el Estadio de La Cartuja en lo que será un encuentro interesante, ya que se trata de dos clubes míticos de nuestro campeonato peleando por tres puntos importantísimos, aunque es cierto que la temporada sólo acaba de empezar. A continuación te detallamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online este partido de la jornada 4 de la Liga.

Betis – Real Madrid de la Liga: a qué hora empieza el partido

El Real Madrid viaja a Andalucía para enfrentarse al Real Betis en el partido que corresponde a la jornada 4 de la Liga. El cuadro madridista llega a este choque con pleno de victorias y espera poder sumar un triunfo más a su casillero, dejando claro el cambio que habría pegado con la llegada de José Mourinho. Eso sí, no será nada sencillo, ya que los de Heliópolis también han arrancado este campeonato con buenas sensaciones. La patronal de Javier Tebas ha programado este choque entre dos históricos de nuestro país para este viernes 4 de septiembre. El balón deberá empezar a rodar puntualmente en el Estadio de La Cartuja a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Betis – Real Madrid de la Liga: canal de TV y cómo ver online

Dazn y Movistar+ son los dos operadores que tienen en su poder los derechos televisivos para emitir en nuestro país los diferentes partidos que se jueguen en el campeonato liguero, pero siempre hay varias jornadas que son exclusivas de Movistar+ y esta será una de ellas. El Betis – Real Madrid de la jornada 4 de la Liga se podrá ver por televisión en directo por el canal Movistar la Liga, por lo que no se podrá ver gratis ni en abierto en España. Este medio de comunicación también ofrece a sus clientes su app para que puedan ver en streaming y en vivo online con un teléfono móvil, una tablet o una smart TV todo lo que suceda en el Estadio de La Cartuja.

Por otro lado, en la web de DIARIO MADRIDISTA te vamos a ofrecer la mejor información diaria sobre todo lo que rodee al conjunto de Chamartín y también hablaremos sobre la previa de este duelo de la jornada 4 de la Liga. Vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Betis – Real Madrid desde una hora y media antes del inicio del choque. Cuando concluya el duelo en el Estadio de La Cartuja publicaremos la crónica y también compartiremos las reacciones relevantes que nos puedan llegar desde Sevilla.

Dónde escuchar por radio en directo el Betis – Real Madrid

Todos los hinchas del cuadro verdiblanco, del conjunto merengue y los amantes del fútbol español en general que no puedan ver en directo por televisión este partidazo de la jornada 4 de la Liga van a poder escuchar gratis por la radio el choque. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con el Betis – Real Madrid para narrar el minuto a minuto de lo que ocurra en el Estadio de La Cartuja.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Betis – Real Madrid?

El Estadio de La Cartuja, situado en la ciudad andaluza de Sevilla, será el campo donde se celebrará el Betis – Real Madrid que cayó en la jornada 4 de la Liga. Este campo fue inaugurado en 1999, aunque ha sufrido varias reformas. En su interior caben más de 71.000 espectadores y se espera una gran entrada para este choque. Recordamos que este recinto deportivo es la sede de las finales de la Copa del Rey y también estará en el Mundial 2030.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado Alejandro José Hernández Hernández para que imparta justicia en el Betis – Real Madrid correspondiente a la jornada 4 de la Liga. Javier Iglesias Villanueva estará en el VAR revisando todas las jugadas polémicas que se produzcan para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que se acerque a analizar la acción al monitor que estará colocado en la banda del Estadio de La Cartuja.