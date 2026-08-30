Por qué no juegan Bernardo Silva y Arda Güler contra el Málaga

Bernardo Silva y Arda Güler son las dos grandes ausencias en el once del Real Madrid para el partido de la jornada 3 de Liga que disputa este domingo contra el Málaga en el Santiago Bernabéu (17:00 horas). El portugués y el turco habían dado cohesión al juego de los blancos, pero José Mourinho ha apostado por un planteamiento más físico en el que sí está Jude Bellingham, que volverá a actuar en la mediapunta.

Además de Bernardo y Güler, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Álvaro Carreras se caen del once tras ser titulares ante Espanyol y Real Sociedad en los dos anteriores encuentros. Mourinho había encontrado en estos dos centrocampistas ofensivos la fórmula para hacer circular mejor al equipo blanco. Eran los acompañantes idóneos para Fede Valverde y la delantera.

Sin embargo, Mourinho ha dado entrada a Eduardo Camavinga en el once inicial junto al uruguayo en el doble pivote y a Brahím Díaz por la derecha, posición en la que venía jugando Güler, ya que Bellingham es intocable en la mediapunta. Tanto para el francés como para el hispano-marroquí es su primera titularidad de la temporada con el portugués en el banquillo.

Las otras tres caras nuevas están en defensa. Todos debutan como titulares. En el lateral derecho, Trent Alexander-Arnold entra por Dumfries y en el izquierdo Cucurella, como anunció Mourinho en la rueda de prensa previa al duelo en el Bernabéu, por Carreras. Konaté descansa y es sustituido por Antonio Rüdiger, que formará la pareja de centrales con Dean Huijsen, el único que se mantiene de la zaga.

Este es el once del Real Madrid para enfrentarse al Málaga: Thibaut Courtois; Arnold, Rüdiger, Huijsen, Cucurella; Valverde, Camavinga; Vinicius, Bellingham, Brahim; Kylian Mbappé. Así sale el Málaga: Herrero; Carlos Puga, Ángel Recio, Einar Galilea, Rafita; Izan Merino, Carlos Dotor, Rafa Rodríguez; Joaquín Muñoz, Larrubia, Chupe.