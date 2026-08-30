No hay caso Brahim: confianza total pese a jugar poco

Brahim Díaz espera su momento. El futbolista del Real Madrid apenas ha tenido protagonismo en las dos primeras jornadas de Liga, pero su situación no ha generado ningún tipo de preocupación ni en el jugador ni en su entorno. Todo lo contrario. Las sensaciones son buenas, la relación con José Mourinho marcha por el camino esperado y existe plena confianza en que terminará siendo una temporada importante para él.

«Bien, muy bien. Le gusta mucho Mou», explican desde el entorno del jugador a OKDIARIO al ser preguntados por cómo está siendo la adaptación de Brahim al técnico portugués. Una situación que afrontan con paciencia después de únicamente dos partidos oficiales: «Llevamos sólo dos partidos. Confianza en que sea buena temporada».

Además, físicamente las noticias son especialmente positivas. Brahim está «muy fuerte» y preparado para aprovechar las oportunidades que Mourinho vaya concediéndole.

Brahim espera su oportunidad

Los números reflejan que, por el momento, Brahim ha quedado en un segundo plano dentro de la enorme competencia existente en el ataque madridista. No disputó ningún minuto en el estreno liguero contra el Espanyol y participó durante 13 minutos frente a la Real Sociedad, en la victoria por 4-1 del conjunto blanco.

Una situación que contrasta con su protagonismo durante la preparación. Brahim aprovechó la pretemporada e incluso fue el encargado de marcar el gol de la victoria frente al Deportivo. Además, había llegado después de completar un buen Mundial con Marruecos, donde repartió cuatro asistencias en seis encuentros.

Pero la competencia en el Real Madrid es enorme. Mourinho dispone de numerosas alternativas en posiciones ofensivas y nombres como Vinicius, Bellingham, Diomande o Arda Güler elevan considerablemente el nivel para hacerse con un puesto.

Eso no cambia los planes de Brahim. El atacante no piensa convertir estos primeros partidos en un problema y entiende que la temporada prácticamente acaba de comenzar.

Mourinho valora su polivalencia

Mourinho tiene en buena consideración al internacional marroquí. Su capacidad para actuar en diferentes posiciones del frente ofensivo, su intensidad y, especialmente, su disposición para trabajar sin balón son características que encajan en las exigencias del entrenador portugués.

Brahim puede actuar en cualquiera de las dos bandas, por detrás del delantero e incluso desempeñar funciones como segundo punta. Esa polivalencia puede convertirse en una de sus principales armas para ir ganando protagonismo a medida que avance una temporada cargada de partidos.

El propio jugador también está cómodo trabajando con Mourinho. Brahim ya explicó durante la preparación que el portugués exige intensidad y dejó clara su disposición para pelear por un sitio dentro de una plantilla repleta de talento.

Por ahora toca esperar. Dos partidos son demasiado poco para extraer conclusiones y ese es precisamente el mensaje que transmite su entorno. Brahim está bien, físicamente se encuentra muy fuerte, le gusta trabajar con Mourinho y mantiene intacta su confianza. No hay nervios por los minutos. La temporada acaba de empezar y el madridista está convencido de que su oportunidad llegará.