La hora del ‘loco’ Rüdiger

La temporada de Antonio Rüdiger está a punto de comenzar. El central alemán ha vivido desde el banquillo los dos primeros partidos de Liga del Real Madrid, pero su situación puede cambiar este domingo contra el Málaga. José Mourinho ha gestionado sus esfuerzos durante el arranque del campeonato y todo apunta a que ahora llegará su primera oportunidad.

El dato es especialmente llamativo: Rüdiger todavía no ha disputado un solo minuto en esta Liga. Estuvo disponible tanto contra el Espanyol como frente a la Real Sociedad, pero Mourinho decidió no utilizarlo en ninguno de los dos encuentros. Dos partidos, dos suplencias y cero minutos para uno de los grandes pesos pesados del vestuario.

No existe, sin embargo, ningún problema con el alemán. Su ausencia del once durante estas primeras semanas responde a la gestión que Mourinho está realizando de una plantilla con mucha competencia y, especialmente, al desgaste acumulado por Rüdiger después de una temporada tremendamente exigente que finalizó después de la eliminación de Alemania en el Mundial. Además, llegó con molestias a la pretemporada.

Mourinho recupera al jefe

Rüdiger fue uno de los grandes pilares defensivos del Real Madrid durante la pasada campaña. Las lesiones que castigaron a la defensa aumentaron todavía más su importancia y el alemán terminó cargando con buena parte de la responsabilidad de la retaguardia.

Su liderazgo, carácter y agresividad competitiva son precisamente cualidades que encajan perfectamente en el fútbol de Mourinho. El portugués siempre ha construido sus equipos alrededor de centrales con personalidad y Rüdiger reúne prácticamente todas las características que históricamente ha reclamado a sus defensas.

Por eso, sus cero minutos iniciales no deben interpretarse como una pérdida de importancia. Mourinho ha preferido esperar. La temporada es larga, el calendario comenzará a comprimirse con la llegada de la Champions y necesitará a todos sus centrales. El Málaga puede marcar el punto de partida.

Rüdiger apunta al once contra el Málaga

El alemán tiene muchas opciones de estrenarse como titular este domingo en el Santiago Bernabéu. Con Militao todavía fuera mientras completa la recuperación de su lesión, Mourinho dispone de Rüdiger, Konaté y Huijsen para construir el eje de su defensa.

La presencia del alemán también permitiría añadir experiencia a una jornada en la que el entrenador prepara modificaciones. Cucurella será titular por primera vez, tal y como confirmó Mourinho en rueda de prensa, y Rüdiger puede acompañarle en una defensa diferente a la de las dos primeras jornadas.

El Real Madrid llega al encuentro con seis puntos de seis posibles y después de golear 4-1 a la Real Sociedad. El Málaga, recién ascendido, visita el Bernabéu después de sumar únicamente un punto en sus dos primeros encuentros. Rüdiger ha tenido que esperar, pero su momento se acerca. Cero minutos después de dos jornadas y una posible titularidad a la vuelta de la esquina. Mourinho ha dosificado al alemán durante el comienzo del campeonato. Ahora llega la hora de comprobar cuál será realmente su peso dentro del nuevo Real Madrid.