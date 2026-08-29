Convocatoria del Real Madrid contra el Málaga: Mourinho mantiene siete bajas

El Real Madrid ya ha dado a conocer la convocatoria para enfrentarse al Málaga en el estadio Santiago Bernabéu. José Mourinho vuelve a tener que afrontar el encuentro con varias ausencias importantes, ya que Tchouaméni, Mendy, Éder Militao, Endrick, Thiago Pitarch, Rodrygo y Raúl Asencio continúan fuera de los planes del entrenador portugués para este compromiso.

En total son siete bajas que obligarán nuevamente a Mourinho a gestionar una plantilla que, pese a las ausencias, ha comenzado la temporada ofreciendo muy buenas sensaciones. El Real Madrid ha sumado seis puntos de seis posibles en sus dos primeros compromisos de Liga y buscará ante el Málaga prolongar su pleno antes del primer parón de selecciones de la temporada.

Mourinho mantiene varias bajas

Una de las ausencias más importantes continúa siendo la de Tchouaméni. El centrocampista francés arrastra molestias en la ingle después de su exigente participación en el Mundial y el Real Madrid ha decidido actuar con máxima prudencia. El futbolista quiere regresar cuanto antes, pero Mourinho no tiene intención de asumir riesgos innecesarios en este momento de la temporada.

Tampoco está disponible Militao, aunque el brasileño continúa dando pasos importantes en su recuperación. El central ya corre en solitario a gran intensidad sobre el césped de Valdebebas después de la grave lesión sufrida a finales de abril. Su gran objetivo es comenzar a trabajar progresivamente con el grupo durante las próximas semanas para intentar estar disponible después del parón de selecciones de octubre. A ellos se suman Mendy, Endrick, Thiago Pitarch, Rodrygo y Asencio, que tampoco estarán disponibles para el encuentro contra el conjunto andaluz.

Como canteranos, destaca la presencia de Javi Navarro, que hará las labores de tercer portero. Además, Mourinho refuerza la defensa con Mario Rivas, mientras que el centro del campo con Cestero y Ciria.

El Real Madrid quiere mantener el pleno

Las bajas no han impedido que el equipo de Mourinho haya firmado un gran comienzo de temporada. El Real Madrid llega especialmente reforzado después de su contundente victoria por 4-1 contra la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu.

El gran protagonista de aquella noche fue Kylian Mbappé, que firmó un espectacular triplete y confirmó su excelente inicio de temporada. El francés volverá a ser la principal referencia ofensiva contra el Málaga, en un equipo en el que Mourinho podría mantener su apuesta por el 4-2-3-1.

El Málaga llega al Bernabéu en una situación completamente diferente. El conjunto andaluz, recién ascendido después de ocho años lejos de Primera División, todavía no conoce la victoria. Perdió por 2-0 contra el Atlético de Madrid en su estreno y posteriormente consiguió un empate por 1-1 frente al Deportivo.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Courtois, Lunin y Javi Navarro.

Defensas: Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Á. Carreras, Rüdiger, Dumfries y Mario Rivas.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo, Cestero y Alexis Ciria.

Delanteros: Vini Jr., Mbappé, C. Espí, Brahim y Yan Diomande.