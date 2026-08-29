Militao acelera para octubre

Éder Militao sigue avanzando. Y cada vez lo hace más rápido. El central brasileño continúa quemando etapas en la recuperación de la grave lesión que sufrió a finales del pasado mes de abril y ya trabaja sobre el césped de Valdebebas a gran intensidad en un campo anexo. Un paso importante dentro de una rehabilitación en la que tanto el jugador como el Real Madrid están evitando asumir cualquier riesgo.

Militao ya corre en solitario y las sensaciones están siendo positivas. El siguiente objetivo será comenzar a incorporarse progresivamente al trabajo con sus compañeros durante las próximas semanas. Sin prisas, pero también sin pausas. Tanto el cuerpo médico como el cuerpo técnico de José Mourinho tienen claro que los tiempos de recuperación deben cumplirse y que cualquier paso adelante estará condicionado por la respuesta de la zona lesionada.

El gran reto está marcado en el calendario: octubre. El plan pasa por que Militao pueda estar disponible para Mourinho una vez finalice el parón de selecciones de ese mes. No existe intención alguna de adelantar los plazos simplemente por recuperar antes al brasileño. La prioridad absoluta es que, cuando vuelva, lo haga preparado para competir con normalidad.

Militao entra en la recta final

El central sufrió a finales de abril una rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda durante un encuentro contra el Alavés. Una lesión importante que obligó al futbolista a pasar por el quirófano.

Militao fue intervenido en Finlandia por el doctor Lasse Lempainen, uno de los grandes especialistas en este tipo de lesiones. Desde entonces comenzó una recuperación larga cuyo plazo inicial estaba situado aproximadamente entre los cuatro y cinco meses.

Superada ya la barrera de los cuatro meses, el brasileño ha entrado en una fase decisiva. A mediados de agosto ya había dado un paso importante al regresar al césped de Valdebebas y comenzar a realizar ejercicios individuales. Ahora ha aumentado considerablemente la intensidad y ya corre con fuerza, acercándose poco a poco al momento de volver a ejercitarse junto al resto de la plantilla.

El Real Madrid no quiere correr ningún riesgo

Mourinho sabe que recuperar a Militao supondrá incorporar un efectivo de enorme importancia para su defensa, pero en el Real Madrid mantienen una postura de máxima prudencia. Septiembre será un mes especialmente importante. El brasileño deberá continuar incrementando las cargas de trabajo antes de empezar su incorporación gradual a las sesiones colectivas. Después llegará el momento de recuperar ritmo competitivo.

El escenario ideal que manejan en Valdebebas pasa por aprovechar las próximas semanas y los parones internacionales para completar el proceso. Octubre aparece marcado en rojo y, especialmente, el regreso de la competición después del parón de selecciones.

Militao también quiere volver cuanto antes, pero sabe que esta vez no existen atajos. El brasileño continúa acelerando en Valdebebas y cada entrenamiento le acerca un poco más a su gran objetivo: volver a estar a disposición de Mourinho y sentirse nuevamente futbolista.