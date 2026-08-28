Mourinho lo tiene claro con Diomande

José Mourinho está encantado con Yan Diomande. El entrenador portugués sabía perfectamente qué jugador estaba pidiendo cuando apostó por su llegada al Real Madrid, pero las primeras semanas del marfileño como futbolista blanco han servido para reforzar todavía más su convencimiento. El luso tiene claro que más pronto que tarde tendrá que hacerle un hueco en el once titular.

En el Real Madrid nadie duda de que el futuro de la banda derecha pasa por Diomande. Es cuestión de tiempo. El joven atacante, de solamente 19 años, está demostrando en el día a día muchas de las cualidades que llevaron al club blanco a realizar una apuesta tan importante por él y Mourinho entiende que deberá comenzar a darle cada vez más protagonismo.

De hecho, el encuentro contra el Málaga aparece como una posible primera oportunidad para verle de inicio. Mourinho todavía maneja diferentes alternativas para confeccionar el once, pero Diomande es una de ellas. Si finalmente no es titular, volverá a tener minutos. El objetivo es continuar acelerando un proceso que está avanzando incluso mejor de lo esperado.

Mourinho tiene claro que será el dueño

Diomande ofrece precisamente muchas de las características que Mourinho quiere potenciar en su Real Madrid. Velocidad, desborde, verticalidad y capacidad para romper partidos en el uno contra uno. Un futbolista especialmente peligroso cuando encuentra espacios y que puede convertirse en un arma extraordinaria para un equipo que pretende hacer mucho daño en las transiciones.

El portugués fue una pieza fundamental para que Diomande terminase vistiendo de blanco. Mourinho intervino personalmente para convencer al futbolista y ahora quiere terminar de moldear un talento llamado a tener un papel importante tanto en el presente como, especialmente, en el futuro del Real Madrid.

Su velocidad permite estirar al equipo y su capacidad para eliminar rivales aporta una solución diferente cuando el adversario se encierra. Además, su versatilidad permite a Mourinho utilizarle en diferentes posiciones del frente ofensivo, aunque todo apunta a que terminará adueñándose de la banda derecha.

Su adaptación también encanta al Real Madrid

Pero no solamente está convenciendo sobre el césped. Dentro del Real Madrid están especialmente satisfechos con la adaptación de Diomande al vestuario y al día a día del club.

El marfileño se ha integrado rápidamente, mantiene una relación especialmente cercana con los futbolistas más jóvenes de la plantilla y está tratando de absorber absolutamente todo desde su llegada. Pregunta, escucha y aprende en cada entrenamiento mientras comienza a comprender las exigencias que supone jugar en el Real Madrid.

Su juventud tampoco está siendo un problema. Todo lo contrario. En el club destacan sus ganas de aprender y crecer, mientras Mourinho sigue muy de cerca su evolución. El entrenador portugués está encantado con lo que está viendo.

Ahora solamente queda dar el siguiente paso. Diomande está llamando con fuerza a la puerta del once y Mourinho sabe que no podrá mantenerla cerrada durante demasiado tiempo. Málaga puede ser su primera gran oportunidad.