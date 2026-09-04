Real Madrid
Betis – Real Madrid, en directo | Dónde ver, alineaciones y última hora en vivo online gratis y en streaming del partido de la Liga
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Betis - Real Madrid de la Liga
El Betis - Real Madrid promete ser uno de los partidos más apasionantes de la jornada 4 de la Liga y se jugará en La Cartuja
Batalla de banquillos
Hoy se ven las caras dos entrenadores que han ocupado el del Santiago Bernabéu y que tuvieron algún que otro pique en su día. Hoy se enfrentan Pellegrini y Mourinho.
Sergio Martínez
Una de las grandes novedades en la convocatoria del Real Madrid es la presencia del ex futbolista del Racing de Santander. ¿Tendrá minuto hoy? Pues tendremos que esperar para saberlo. Todo lo que debes saber sobre Sergio Martínez.
A qué hora empieza el Betis – Real Madrid
Recordamos que está en marcha la cuenta atrás y que el Real Betis – Real Madrid fue programado a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Así que no queda mucho para que comience este choque de la jornada 4 en La Cartuja.
Alineación del Betis
El conjunto verdiblanco también ha hecho oficial el once con el que intentarán dar la sorpresa en La Cartuja. Esta es la alineación oficial del Real Betis contra el Real Madrid hoy: Álvaro Valles; Bellerín, Llorente, Natan, Fran García; Bernal, Marc Roca, Pablo Fornals, Isco; Antony, Cucho Hernández.
Partido un viernes
Es poco habitual ver al conjunto blanco jugando un viernes y hoy lo hacen contra el Betis, otro de los equipos que están en la próxima edición de la Champions League. ¿Por qué juega el Real Madrid hoy viernes?
Calor extremo
Nos informa nuestro compañero Iván Martín, enviado especial a Sevilla, que hace un calor extremo en el Estadio de La Cartuja. Y sólo falta una horita para que ruede el balón allí en el Betis – Real Madrid, a ver si va bajando poco a poco por el bien de los futbolistas y de los aficionados.
Dani Ceballos
El futbolista andaluz es uno de los nuevos fichajes del Real Betis, pero hoy no estará contra sus ex compañeros. El motivo por el que Pellegrini no cuenta hoy con Dani Ceballos.
La convocatoria del Real Madrid
José Mourinho confeccionó una lista de convocados para enfrentarse al Betis y sigue sin poder contar con siete futbolistas y destaca la presencia de Sergio Martínez. La convocatoria del Real Madrid.
Alineación del Real Madrid
Ya conocemos el once elegido por José Mourinho para intentar asaltar La Cartuja y seguir con el pleno de victorias. Esta es la alineación oficial del Real Madrid hoy contra el Betis: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Camavinga, Arda Güler; Bellingham, Vinicius, Mbappé.
Dónde ver por TV el partido del Real Madrid hoy
Recordamos que este Betis – Real Madrid se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago Movistar la Liga. Esto quiere decir que en DIARIO MADRIDISTA te ofreceremos gratis en vivo online y en streaming todo lo que suceda en el Estadio de La Cartuja.
Todo preparado
Falta apenas una horita y media para que ruede el balón en el Estadio de La Cartuja y en breves momentos les anunciaremos las alineaciones del Real Madrid y del Real Betis.
El Betis y el Real Madrid ya están preparados para abrir la cuarta jornada de la Liga en el Estadio de La Cartuja. Sin duda, estos dos clubes históricos de nuestro país conseguirán que el foco se ponga en ellos, ya que pelearán por tres puntos importantísimos con los que seguir en la zona alta de la clasificación. Además, ambos estarán mirando de reojo al próximo martes, ya que debutarán en la nueva edición de la Champions League. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este frenético Real Betis – Real Madrid.
Real Betis – Real Madrid, en directo
Así está la clasificación de la Liga
Al inicio de la jornada 4 de la Liga, el Barcelona y el Real Madrid colideran la clasificación de la Liga. Tanto los azulgranas como los de Concha Espina han conseguido ganar los tres choques que han disputado hasta el momento, por lo que están en lo más alto de la tabla con 9 puntos. El cuadro verdiblanco, rival hoy de los de José Mourinho, han vencido en dos de los tres duelos que han jugado, por lo que se puede dejar claro que los de Manuel Pellegrini van a ser un adversario bastante duro para Kylian Mbappé, Vinicius y compañía.
Bellingham y Mbappé
Dos de los nombres propios del Real Madrid en este arranque de temporada son los de Jude Bellingham y Kylian Mbappé. El centrocampista inglés ha conseguido recordar a aquel futbolista que aterrizó en la capital de España procedente del Borussia Dortmund. Parece haber dejado atrás esos problemas en el hombro y ahora se está convirtiendo en una pieza fundamental para José Mourinho. Algo parecido le sucede a Kylian Mbappé, que en estos choques ha demostrado que sigue casado con el gol y que va a ser fundamental para cualquier éxito que consigan los de Chamartín este curso.
Partidazo en La Cartuja
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Betis – Real Madrid correspondiente a la jornada 4 de la Liga que se disputa en el Estadio de La Cartuja. Ambos conjuntos han comenzado bien el campeonato, así que esperan ofrecer un gran espectáculo para abrir esta fecha del campeonato en la que también habrá otros choques interesantes, como puede ser el Athletic Club – Atlético de Madrid este sábado o el Valencia – Barcelona del próximo domingo.
Ancelotti
El ex entrenador merengue y actual seleccionador de Brasil ha augurado una buena temporada para el Real Madrid de José Mourinho. Las palabras de Carlo Ancelotti.