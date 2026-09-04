Betis – Real Madrid, en directo | Dónde ver, alineaciones y última hora en vivo online gratis y en streaming del partido de la Liga

El Betis y el Real Madrid ya están preparados para abrir la cuarta jornada de la Liga en el Estadio de La Cartuja. Sin duda, estos dos clubes históricos de nuestro país conseguirán que el foco se ponga en ellos, ya que pelearán por tres puntos importantísimos con los que seguir en la zona alta de la clasificación. Además, ambos estarán mirando de reojo al próximo martes, ya que debutarán en la nueva edición de la Champions League. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este frenético Real Betis – Real Madrid.

Real Betis – Real Madrid, en directo

Así está la clasificación de la Liga

Al inicio de la jornada 4 de la Liga, el Barcelona y el Real Madrid colideran la clasificación de la Liga. Tanto los azulgranas como los de Concha Espina han conseguido ganar los tres choques que han disputado hasta el momento, por lo que están en lo más alto de la tabla con 9 puntos. El cuadro verdiblanco, rival hoy de los de José Mourinho, han vencido en dos de los tres duelos que han jugado, por lo que se puede dejar claro que los de Manuel Pellegrini van a ser un adversario bastante duro para Kylian Mbappé, Vinicius y compañía.

Bellingham y Mbappé

Dos de los nombres propios del Real Madrid en este arranque de temporada son los de Jude Bellingham y Kylian Mbappé. El centrocampista inglés ha conseguido recordar a aquel futbolista que aterrizó en la capital de España procedente del Borussia Dortmund. Parece haber dejado atrás esos problemas en el hombro y ahora se está convirtiendo en una pieza fundamental para José Mourinho. Algo parecido le sucede a Kylian Mbappé, que en estos choques ha demostrado que sigue casado con el gol y que va a ser fundamental para cualquier éxito que consigan los de Chamartín este curso.

Partidazo en La Cartuja

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Betis – Real Madrid correspondiente a la jornada 4 de la Liga que se disputa en el Estadio de La Cartuja. Ambos conjuntos han comenzado bien el campeonato, así que esperan ofrecer un gran espectáculo para abrir esta fecha del campeonato en la que también habrá otros choques interesantes, como puede ser el Athletic Club – Atlético de Madrid este sábado o el Valencia – Barcelona del próximo domingo.