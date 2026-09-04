Betis – Real Madrid: primera prueba de fuego

El Real Madrid visita este viernes al Betis (21:00 horas) en el estadio de La Cartuja en el encuentro que abrirá la cuarta jornada de Liga. El duelo medirá al colíder de la competición con un conjunto verdiblanco que necesita reaccionar después del duro golpe recibido ante el Levante. Los blancos llegan lanzados, con pleno de victorias, mientras que los de Manuel Pellegrini han sumado seis puntos de los nueve disputados.

El conjunto de José Mourinho aterriza en Sevilla después de completar un arranque prácticamente inmejorable. Ha ganado sus tres primeros partidos, ha marcado diez goles y solamente ha encajado dos. Su última exhibición llegó ante el Málaga en el Santiago Bernabéu, donde resolvió el encuentro con tres tantos antes de alcanzar la primera media hora y terminó imponiéndose por 4-0.

Mourinho ha conseguido construir rápidamente un equipo reconocible, intenso en la presión y muy vertical cuando recupera el balón. Además, ha liberado definitivamente a Jude Bellingham, que se ha convertido en el gran motor ofensivo del Madrid. El inglés marcó ante el Málaga, participó en el segundo tanto y volvió a demostrar que, cerca del área, es uno de los futbolistas más determinantes del mundo.

Junto a Bellingham aparecen un Mbappé que ya suma tres goles en Liga y un Vinicius que sigue creciendo dentro del nuevo ecosistema madridista. El Real Madrid quiere aprovechar el momento de felicidad instalado en el vestuario para alcanzar el primer parón importante del curso con un pleno de doce puntos y reforzar su condición de candidato principal al campeonato.

Mourinho, sin embargo, no se fía del rival. El portugués advirtió que para ganar al Betis su equipo tendrá que ofrecer su mejor versión porque los últimos resultados del Madrid en Sevilla evidencian la dificultad del encuentro. Tchouaméni continúa fuera y el técnico ha citado a los canteranos Cestero y Mario Rivas, además de incluir por primera vez a Sergio Martínez, recién incorporado para el Castilla. La convocatoria madridista también confirma la ausencia de Militao, Mendy, Asencio, Rodrygo, Endrick y Thiago Pitarch.

Un Betis herido y con bajas importantes

El Betis llega a la cita obligado a ofrecer una respuesta. El equipo de Pellegrini comenzó el campeonato con dos victorias, pero sufrió una dolorosa goleada por 5-2 ante el Levante en la tercera jornada. Después de no recibir ningún gol en los dos primeros partidos, el conjunto verdiblanco mostró una fragilidad defensiva inesperada que tratará de corregir ante uno de los ataques más poderosos de la Liga.

La Cartuja sustituye al Benito Villamarín como casa del Betis durante sus obras y presentará un gran ambiente para recibir al líder. Pellegrini mantiene su apuesta por un fútbol asociativo y valiente, aunque deberá reconstruir el equipo por las numerosas ausencias. Lo Celso, Abde, Aitor Ruibal y Diego Conde son baja, mientras que Antony ha superado un proceso vírico y ha entrado en la convocatoria.

Tampoco estará Dani Ceballos. El ex madridista regresó al Betis después de desvincularse del conjunto blanco en el tramo final del mercado, pero lleva tiempo sin competir y Pellegrini ha decidido dejarlo fuera de la lista. El chileno reconoció que el Madrid atraviesa un gran momento y reclamó un partido completo a los suyos para tener opciones. Pellegrini confirmó todas estas novedades en su rueda de prensa.

El Real Madrid pondrá a prueba su pleno frente a un Betis herido, necesitado de una reacción y respaldado por su afición. Una visita exigente antes del estreno blanco en la Champions contra el Inter y el primer examen importante para comprobar hasta dónde alcanza el estado de felicidad construido por Mourinho.

Betis – Real Madrid: posibles onces