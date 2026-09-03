Convocatoria del Real Madrid contra el Betis: Sergio Martínez debuta con los mayores

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro contra el Betis que se celebra este viernes en el estadio de La Cartuja sigue teniendo siete ausencias por lesión y una gran novedad: la presencia de Sergio Martínez. José Mourinho no recupera a ninguno de los futbolistas que estaban en la enfermería, pero sí abre por primera vez la puerta del primer equipo al joven centrocampista recién fichado por el club blanco.

Tchouaméni, Asencio, Militao, Mendy, Rodrygo, Endrick y Thiago Pitarch siguen siendo baja. Siete ausencias que Mourinho arrastra desde el comienzo de la temporada y que obligan al portugués a continuar tirando de una plantilla que, hasta el momento, ha sabido responder perfectamente. El Real Madrid visita al Betis después de sumar nueve puntos de nueve posibles, pero lo hará de nuevo muy condicionado por una enfermería que todavía no empieza a vaciarse.

Los que más cerca están de regresar son Tchouaméni y Endrick. Los dos evolucionan favorablemente, pero el cuerpo técnico no quiere asumir ningún riesgo y ninguno estará disponible en La Cartuja. El objetivo es que puedan incorporarse próximamente, con el estreno en la Champions contra el Inter y el siguiente compromiso liguero ante el Rayo Vallecano marcados como posibles escenarios para sus regresos.

Militao y Asencio tendrán que esperar

Más paciencia necesitarán Militao y Asencio. Los dos continúan trabajando en sus respectivas recuperaciones y Mourinho sabe que todavía tendrá que afrontar varios compromisos sin ellos. El entrenador portugués no quiere acelerar ningún plazo, especialmente en una temporada que acaba de comenzar y en la que el calendario empezará a apretarse con la llegada de la Champions.

Thiago Pitarch tampoco está disponible. El canterano continúa recuperándose de su lesión y todavía necesitará algo más de tiempo antes de regresar a una convocatoria. Una ausencia importante para Mourinho después de que el joven centrocampista se ganase durante el verano un sitio definitivo en la dinámica del primer equipo.

Completan la enfermería Mendy y Rodrygo, cuyos procesos requieren todavía más paciencia. De esta manera, Mourinho vuelve a encontrarse con siete ausencias para afrontar una de las salidas más complicadas del campeonato. El propio entrenador recordó en rueda de prensa la dificultad que ha tenido históricamente el Real Madrid para ganar en el campo del Betis y avisó de que será necesario ofrecer el máximo nivel para sacar los tres puntos.

La primera de Sergio Martínez

La gran noticia está en Sergio Martínez. El joven centrocampista de 19 años, fichado por el Real Madrid procedente del Racing por cerca de tres millones de euros, entra por primera vez en los planes de Mourinho para un partido oficial. Su destino inicial es el Castilla, pero apenas ha necesitado unos días entrenándose con los mayores para recibir su primera oportunidad.

«Mañana va a estar en el banquillo. Y por ahí ya puedes ver, más o menos, cuál es el plan», aseguró Mourinho en rueda de prensa. Una frase que deja bastante claras las intenciones del entrenador con uno de los últimos fichajes realizados por el Real Madrid.

Sergio Martínez tendrá ficha del filial y deberá seguir creciendo, pero Mourinho quiere tenerle muy cerca del primer equipo. El portugués considera que tiene potencial y valora especialmente su polivalencia para ocupar diferentes posiciones del centro del campo. Además, pese a su juventud, ya ha tenido contacto con el fútbol profesional antes de aterrizar en Valdebebas.

El primer paso ya está dado. Sergio ha pasado en cuestión de días de fichar por el Real Madrid para reforzar al Castilla, a entrenarse junto a futbolistas como Mbappé, Vinícius o Bellingham y ahora a entrar por primera vez en una convocatoria del primer equipo. En La Cartuja comenzará oficialmente su aventura con los mayores. Y Mourinho no descarta que pueda tener minutos: «Veremos si jugará. Pero ya es un paso».

Convocatoria del Real Madrid