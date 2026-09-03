Mourinho asciende a Sergio Martínez

José Mourinho no ha tardado demasiado en tomar una decisión con Sergio Martínez. El centrocampista, fichado este verano por el Real Madrid para reforzar al Castilla, ya ha dado el primer gran paso hacia el primer equipo. Apenas unos días después de ponerse a las órdenes del portugués, el técnico ha decidido incluirle en sus planes y este viernes estará en el banquillo. Un ascenso exprés que confirma que su fichaje no se hizo pensando únicamente en el filial.

«Mañana va a estar en el banquillo. Y por ahí ya puedes ver, más o menos, cuál es el plan», explicó Mourinho. Toda una declaración de intenciones sobre un futbolista por el que el Real Madrid pagó cerca de tres millones de euros al Racing y al que firmó hasta 2030. Sergio llegó inicialmente con ficha del Castilla, aunque desde el primer momento se estableció que trabajaría habitualmente con los mayores. Mourinho, además, fue importante para convencerle de aceptar la propuesta madridista ante el interés que había despertado en España y fuera de ella.

Mourinho ve potencial

El entrenador portugués reconoce que Sergio todavía necesita tiempo para adaptarse al enorme salto de exigencia que supone el Real Madrid. «Ha entrenado sólo unos días con el primer equipo, pero el club lo ha fichado, pese a saber que no sería directamente del primer equipo, hemos analizado y visto que es un chico con potencial», explicó Mourinho. El técnico también destacó que el centrocampista ya conoce el fútbol profesional: «Ya ha tenido una pequeña experiencia en Segunda y en Primera».

A sus 19 años, Sergio Martínez es uno de los centrocampistas jóvenes en los que más esperanzas tiene depositadas el club. Su físico —ronda el 1,85—, su capacidad para abarcar terreno y, sobre todo, su polivalencia permiten utilizarle como ‘6’, ‘8’ e incluso en posiciones más adelantadas. Mourinho valora especialmente esa capacidad para desempeñar diferentes funciones dentro del centro del campo, aunque considera que todavía tiene que acostumbrarse a un ritmo muy superior al que conocía hasta ahora.

«Tiene potencial, debe trabajar. Aquí el nivel de intensidad es diferente. Pero ahí está», añadió el entrenador madridista. Mourinho no quiere regalarle nada, pero tampoco pretende esconder a un futbolista que ha causado una buena impresión durante sus primeros entrenamientos. Sergio tendrá que ganarse cada oportunidad, pero la primera ya está aquí.

Del Castilla al banquillo del primer equipo

El plan diseñado por el Real Madrid empieza a tomar forma mucho antes de lo esperado. Sergio Martínez seguirá perteneciendo al Castilla, pero su día a día estará cada vez más cerca del primer equipo. Mourinho quiere observar de cerca su evolución y aprovechar cualquier oportunidad para introducirle progresivamente en la dinámica de los mayores.

«Mañana estará él, Rivas, Cestero… y veremos si jugará. Pero ya es un paso», sentenció Mourinho. Y posiblemente esa última frase sea la que mejor explique la situación. Sergio acaba de llegar, todavía tiene camino por recorrer y no se le exige convertirse inmediatamente en futbolista del primer equipo. Sin embargo, Mourinho ya le ha abierto la puerta. Primero fueron los entrenamientos. Ahora llega el banquillo. El siguiente paso puede ser el debut.