Sergio Martínez ya llama a la puerta de Mourinho: entrena con el primer equipo y convence

Sergio Martínez ya sabe lo que es entrenarse a las órdenes de José Mourinho. El joven centrocampista, una de las últimas apuestas de futuro realizadas por el Real Madrid en el mercado de verano, ha participado este martes en el entrenamiento del primer equipo y las primeras sensaciones dentro del club han sido muy positivas. «Muy buenas maneras», explican desde Valdebebas después de verle trabajar junto a los mayores. Un primer paso que confirma la hoja de ruta diseñada para un futbolista en el que el Madrid tiene depositadas muchas esperanzas.

El plan con Sergio está perfectamente definido. En principio estará con el Castilla, pero participará mucho del día a día con el primer equipo, tal y como explican desde el propio Real Madrid. Es decir, competirá inicialmente con el filial, pero Mourinho quiere tenerlo cerca, observar su evolución y comprobar directamente cómo responde al ritmo y a la exigencia de trabajar con la primera plantilla. Su entrenamiento de este martes no será, por lo tanto, una aparición puntual.

El Real Madrid cerró su incorporación procedente del Racing en los últimos días del mercado. La entidad blanca pagó alrededor de tres millones de euros y firmó al centrocampista hasta 2030, adelantándose a varios clubes que habían mostrado interés en una de las grandes apariciones del fútbol español. Sergio tenía pretendientes en Inglaterra, Alemania y España, donde incluso el Barcelona había seguido muy de cerca su situación.

Mourinho fue clave

La figura de José Mourinho también tuvo importancia a la hora de convencer al futbolista. El portugués conoce perfectamente la apuesta que ha realizado el Real Madrid y está dispuesto a seguir muy de cerca su crecimiento. El mensaje transmitido a Sergio Martínez fue precisamente ese: Castilla para competir y primer equipo para crecer. Una fórmula que permitirá al joven centrocampista acumular minutos sin alejarse de la dinámica de Mourinho.

Y su primera aparición ha gustado. En Valdebebas destacan las «muy buenas maneras» mostradas por Sergio en el entrenamiento. No deja de ser una primera sesión y nadie quiere precipitar los acontecimientos, pero el club entiende que posee condiciones para convivir con futbolistas del primer equipo y continuar acelerando su evolución.

Mourinho, además, ha demostrado desde su llegada que no mira el DNI cuando considera que un futbolista puede ayudar. La meritocracia forma parte del nuevo proyecto madridista y Sergio tendrá la oportunidad de demostrar en cada entrenamiento hasta dónde puede llegar. Su sitio de partida está en el Castilla, pero la puerta del primer equipo permanecerá abierta.

Un centrocampista para todo

Una de las características que más sedujeron al Real Madrid es precisamente su polivalencia. Sergio Martínez, de 1,85 metros, responde al perfil de centrocampista moderno que buscaba el club. Puede actuar como ‘6’, ocupando la posición de pivote; como ‘8’, aprovechando su capacidad para abarcar terreno; e incluso como ’10’ en posiciones más adelantadas.

Tiene físico, zancada y capacidad para cubrir mucho campo, pero también calidad con el balón. Esa mezcla de potencia y técnica explica que el Madrid decidiera moverse para cerrar su incorporación antes de que su cotización continuase creciendo. No es un fichaje pensado únicamente para reforzar al Castilla, sino una apuesta estratégica con vistas al primer equipo.

El primer capítulo ya se ha escrito. Sergio Martínez ha entrenado este martes junto a los jugadores de Mourinho y ha causado una buena primera impresión. Ahora regresará al trabajo del Castilla cuando corresponda, pero con una particularidad importante: Mourinho le tendrá muy cerca. En el Madrid lo tienen claro. Su presente pasa por el filial, pero su día a día estará muy ligado al primer equipo. El sábado en el estadio Alfredo di Stéfano a las 13:00 horas ante el Juventud Torremolinos puede ser su estreno con el filial.