Quién es Sergio Martínez, futbolista del Real Madrid: edad, de dónde es, cuánto cobra…

Sergio Martínez (Laredo, 15 de mayo de 2007) ha sido el último fichaje del Real Madrid procedente del Racing de Santander. El joven centrocampista de 19 años se unió a la disciplina blanca en la última semana de agosto y, durante su primer año en Valdebebas, alternará entrenamientos y convocatorias con el primer equipo con partidos con el Castilla. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre Sergio Martínez, el último fichaje del Real Madrid.

El Real Madrid culminó un mercado de fichajes notable con la incorporación de Sergio Martínez, un joven centrocampista que ha llegado a la capital procedente del Racing de Santander. Con el equipo cántabro debutó en Primera División en el partido ante el Villarreal, en el que anotó un gol espectacular. Días después, el Real Madrid aceleró la operación para pagar su cláusula e incorporarlo a la disciplina de José Mourinho.

Cuántos años tiene Sergio Martínez

Sergio Martínez nació el 15 de mayo de 2007 y tiene 19 años cumplidos en este 2026. El pasado agosto de 2025 debutó con el primer equipo a los 18 años en un partido contra el Castellón.

Dónde nació Sergio Martínez

Sergio Martínez nació en la localidad cántabra de Laredo y ahí comenzó su trayectoria futbolística hasta que fichó por el Racing en la categoría alevín. «Desde el Racing, club al que ha pertenecido Sergio desde los 10 años de edad y en el que ha escalado todos los peldaños desde el Alevín B hasta el primer equipo (con el que ha disputado 15 partidos), queremos desear al futbolista todo el éxito que se merece en sus próximos retos profesionales y personales», escribió el Racing en un comunicado de despedida.

De qué juega Sergio Martínez

Sergio Martínez juega como centrocampista. Su buen manejo de balón, pese a su altura (mide 1,88 metros), hizo en su día llamar la atención de los mejores equipos de España, entre ellos el Real Madrid. También ha sido internacional sub-19 con la selección española.

Cuánto ha costado Sergio Martínez

El Real Madrid ha pagado al Racing la cláusula de rescisión de 3 millones de euros para fichar al futbolista. En estos casos, el club blanco, señor donde los haya, suele pagar una cantidad superior a los clubes españoles a los que les ‘quita’ un futbolista vía cláusula.

Cuánto dinero gana Sergio Martínez en el Real Madrid

Las cifras del salario de Sergio Martínez aún no han trascendido, pero será uno de los sueldos más bajos de la plantilla madridista. Podría estar en torno a un millón bruto por temporada, que sobre medio millón neto por año.