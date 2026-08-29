Sergio Martínez elige al Real Madrid

El Real Madrid ha cerrado el fichaje de Sergio Martínez, una de las grandes promesas del Racing y del fútbol español. El centrocampista, nacido en 2007, firma con el conjunto blanco hasta 2030 después de que la entidad madridista haya acordado pagar tres millones de euros por su incorporación. En principio, Sergio Martínez tendrá ficha y dinámica de competición con el Castilla, pero el plan diseñado para él va mucho más allá: entrenará habitualmente con el primer equipo y estará muy vigilado por José Mourinho. El técnico portugués ha tenido un papel importante para convencer al futbolista de que el Santiago Bernabéu era el mejor lugar para continuar su carrera.

La operación no ha sido sencilla. Sergio Martínez tenía importantes pretendientes en Inglaterra, Alemania y España, donde el Barcelona era uno de los clubes que más interés había mostrado en hacerse con sus servicios. Sin embargo, el Real Madrid aceleró hasta cerrar una incorporación que considera estratégica para presente y futuro. Mourinho también intervino para explicarle el proyecto y las posibilidades que tendrá si responde sobre el terreno de juego. El portugués valora especialmente su polivalencia: Sergio puede actuar como ‘6’, organizando desde la base; como ‘8’, aprovechando su enorme recorrido; e incluso como ‘10’, llegando desde posiciones más adelantadas. Una versatilidad que encaja perfectamente en la idea de fútbol del entrenador madridista.

Con 1,85 metros de altura, Sergio Martínez es un centrocampista moderno, potente y con una notable calidad técnica. Su gran zancada le permite abarcar mucho campo, tiene facilidad para iniciar el juego y asociarse en corto y, sobre todo, posee una conducción poderosa con la que puede romper líneas y superar presiones. A todo ello añade llegada desde segunda línea y un excelente golpeo desde media distancia, como demostró con su espectacular volea ante el Villarreal en su debut en Primera División.

Por su juventud todavía debe mejorar aspectos como la lectura de las transiciones defensivas y la toma de decisiones en zonas comprometidas, pero en Valdebebas entienden que están ante un futbolista con unas condiciones especiales. El Real Madrid se ha adelantado a algunos de los grandes clubes europeos y Mourinho ya tiene otra joya a la que moldear.