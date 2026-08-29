Sergio Martínez no juega con el Racing y dispara los rumores de su salida: «Cuando viene el Real Madrid»

En los días finales del mercado de fichajes, cada pequeño movimiento de futbolistas y clubes dispara los rumores de un posible movimiento. Es el caso de un Sergio Martínez que, tras ser titular en los dos primeros partidos de Liga con el Racing, no disputó ni un minuto en la victoria de su equipo ante el Elche. Su suplencia en El Sardinero se suma a las palabras pronunciadas por el presidente del club, Manolo Higuera, en la previa del partido. «Cuando hay un transatlántico como el Real Madrid… entiendo sus dudas», aseguró el dirigente racinguista.

El interés del Real Madrid y de varios clubes europeos en Sergio Martínez se intensificó después de que el canterano del Racing brillara y anotara un gol en el debut en su debut en Liga frente al Villarreal. La económica clausula de rescisión del joven centrocampista de 19 años, que en estos momentos es de tres millones de euros, le convierte en una oportunidad de mercado con poco riesgo para equipos como el Real Madrid, el más cercano a incorporar al futbolista.

El Racing de Santander ya ha verbalizado en varias ocasiones el interés del conjunto blanco en incorporar a la gran perla de su cantera, pero los días pasan y el futbolista continúa en las filas del club cántabro. Su futuro se resolverá antes del miércoles 2 de septiembre, fecha en la que el mercado de fichajes ya estará cerrado en la Liga. El último en hablar de la posible salida de Sergio Martínez ha sido el presidente, Manolo Higuera. «Cuando hay un transatlántico como el Real Madrid que te viene y te ofrece desde mucho más dinero a mucho cariño, pues entiendo que tenga sus dudas», declaró en la previa del Racing-Elche de la tercera jornada de Liga.

Sergio Martínez, posible refuerzo del Castilla

Las declaraciones del dirigente del Racing en DAZN han vuelto a poner encima de la mesa una operación que se había enfriado en los últimos días. El club madridista planteaba incorporar al futbolista para reforzar el Real Madrid Castilla. Se espera que Thiago Pitarch esté en dinámica de primer equipo y que Manuel Ángel emprenda el camino lejos de Valdebebas que han tomado muchos canteranos en los últimos veranos. Por tanto, el Real Madrid busca apuntalar el centro del campo del Castilla con Sergio Martínez.

El club cántabro ha dejado en manos del futbolista la última palabra en el posible fichaje de su futbolista por el conjunto blanco. «Nosotros, lo único que tenemos que hacer es respetar su decisión y, sea lo que sea, esperar que sea para bien», zanjó Manolo Higuera al respecto. Las últimas horas del mercado de fichajes marcarán el futuro cercano de Sergio Martínez, uno de los nombres que han sonado para reforzar el centro del campo del Real Madrid, con ficha del Castilla y la posibilidad de promocionar al primer equipo.