El Racing no da por perdido a Sergio Martínez: «Está el Real Madrid, pero también nosotros»

El Real Madrid sigue pensando en las incorporaciones de cara al futuro. El Castilla ha generado una gran caja con algunas salidas como la de Jacobo Ortega o Víctor Valdepeñas. El club está pendiente de algunas opciones interesantes para reforzar La Fábrica. En ese sentido, Sergio Martínez es una de las opciones más atractivas, aunque el director deportivo del Racing de Santander señala que aún no hay nada cerrado.

Chema Aragón ha dejado claro que el equipo cántabro quiere aprovechar al máximo el mercado para mantenerse en la primera categoría. En unas declaraciones durante la presentación de Iván Martín, explica que la operación está en un momento crucial: «Sergio Martínez tiene dudas, está el Madrid, pero también el Racing».

El director deportivo del Racing de Santander considera que el rol del mediocentro en el club será determinante: «Si le garantizamos ser titular aquí, no va a cambiar nunca. Se lo he dicho al Real Madrid, pero vienen con todo y el chico está en una fase de meditar la situación». Por lo tanto, se confirma el interés del conjunto blanco en el fichaje.

La decisión final solo depende del futbolista. Por un lado, existe la opción de jugar en un club de primera división como una joven promesa con minutos. Por otro, está un camino mucho más difícil para asentarse en el primer equipo, pero con la posibilidad de jugar en el Real Madrid y teniendo la oportunidad de competir en Europa.

El Racing de Santander no se regala

El conjunto cántabro no está siendo un negociador fácil con ninguno de sus rivales. De hecho, Chema Aragón indica que la filosofía del cuadro verdiblanco está más centrada en reforzar la plantilla: «Todo el club está intentando ser más fuerte el 3 de septiembre cuando cierre el mercado. ahora aparecen buenas opciones que no había hace un mes. Queremos ser más equipo y estamos defendiendo el fuerte».