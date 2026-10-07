Argentina se moviliza para que Nico Paz herede la corona de Leo Messi: «Está destinado a empezar la nueva era»

Nico Paz es el elegido en Argentina para ser el nuevo Leo Messi. A raíz de la retirada del rosarino, el debate sobre quién debe heredar el ’10’ y liderar el futuro de la selección ha puesto sobre la mesa el nombre del centrocampista. Una opción que se ha convertido en la favorita de millones de aficionados, que reconocen que cumple con todos los requisitos necesarios para ser su sucesor y buscar la cuarta Copa del Mundo.

En el último día, Messi fue el segundo jugador que más brilló. Entró en la segunda parte y a los pocos minutos aprovechó un pase de Leo para soltar un latigazo con rosca perfecto para batir al portero. Un gol que dejó la imagen de Nico Paz abrazando a su referente, que incluso ha utilizado para ponerla en sus perfiles de redes sociales. Millones de argentinos vieron, como si del destino se tratase, que el nacido en Tenerife era el jugador que había sido vendecido por la leyenda.

Desde que debutó con la absoluta un 16 de octubre de 2024, Nico tan solo ha podido jugar 14 partidos y marcar 4 goles. Pero su crecimiento le ha hecho ya jugar su primer Mundial a sus 22 años y Scaloni tiene un plan especial para que siga ganando galones para ser el jugador que lleve el ’10’ en el futuro. Y, aunque pese llevar el número de Maradona y Messi, en el país albiceleste confían en que Nico Paz debe ser el elegido.

«Está a un paso de llevar la 10, es la mística», «Se va Messi, pero estamos viendo el inicio de la era Nico Paz», «No hay debate, él es el único que está a la altura», son algunas de las reflexiones que los argentinos piensan del mediocampista. Incluso su compañero Dibu Martínez se unió a la campaña: «¿El nuevo número 10?», escribió.

En una entrevista antes del partido de retirada, Nico Paz confesó la admiración que le tiene a Messi y lo que le ha influido: «La primera vez que lo vi jugar, me enamoré de su manera de jugar. Con mi padre siempre hacíamos los cálculos para ver si me daba tiempo a llegar a compartir con él. Yo me fijaba mucho en todo lo que hacía, en cómo vivía el día a día, en lo que entrenaba, en lo que comía».

Nico Paz acepta el reto de ser el nuevo Messi

En la cabeza de Nico Paz está el reto, y lo acepta como el gran reto de su carrera. Aunque no sea fácil la etapa más complicada de Argentina, que es la de reconstruir un proyecto que hasta ayer giraba en torno a Leo, la sombra de Messi obliga a los más jóvenes a dar un paso al frente.

Su talento ha maravillado ya en Europa. En el Como se ha convertido en el referente y la pieza clave del éxito de Cesc Fábregas. Un jugador de magia pura que en Italia ya alucinan con él. Y no es para menos añadir que el Real Madrid tiene una opción de recomprar por si se arrepiente de haberle vendido el año pasado. La mente está puesta en la Copa América de 2028, en la que Argentina defenderá el título de campeón.

Delante está la exigencia de ponerse el ’10’ a la espalda y, aunque otros también optan a ese puesto, Nico Paz es el que más ilusión genera en Argentina. Una sinergia que puede ser el inicio de una tercera parte de la historia de la selección, que ya busca su nuevo ídolo para comenzar la etapa post-Messi.