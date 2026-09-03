El Real Madrid inscribe a Sergio Martínez para la Champions y ocupa el lugar de Mendy

El Real Madrid ha presentado ante la UEFA la lista de los jugadores que podrán jugar la Champions con una gran sorpresa. José Mourinho ha decidido contar con el recién fichado Sergio Martínez y deja fuera a Ferland Mendy en la lista de los 25 disponibles del conjunto blanco. Una decisión que confirma la gran apuesta que ha hecho el club en el joven talento de 19 años.

Apenas ha fichado hace unos días procedente del Racing y ha entrado por la puerta grande. El primer partido será el próximo martes en el Santiago Bernabéu ante el Inter y podría entrar en la convocatoria, ya que jugadores como Güler, Camavinga y Bernardo Silva deben cumplir sanción. Todo un sueño en el que ha pasado desde debutar con gol en Primera División a poder jugar la máxima competición europea. Toda una novedad después de que el plan inicial pasase para reforzar el Castilla, pero Mourinho le vio en los entrenamientos y ha decidido apostar plenamente por él.

Respecto a Mendy, su baja se debe a una decisión técnica. Desde hace unas semanas ya entrena en Valdebebas en el césped, pero el alto historial de lesiones hace que Mourinho prefiera contar con otro perfil de jugador. Hay que tener en cuenta que el francés no volvería hasta octubre, ya que aún se está recuperando de su operación tras romperse el tendón del recto femoral derecho. La apuesta para dicha posición está cubierta con Cucurella y Carreras, algo más que ocupada.

En la Lista B hay otros jugadores de la cantera como Jesús Fortea, Joan Martínez, Mario Rivas, Thiago Pitarch, Cestero, Lacosta, Valero y Yáñez. Solo Sergio Martínez ha entrado en la Lista A. El cántabro tendrá opciones de debutar en Europa y seguir cumpliendo su sueño de convertirse en una estrella en el Real Madrid. Y qué mejor forma que luciéndose en la competición fetiche del Bernabéu.