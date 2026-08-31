Oficial: el Real Madrid ficha a Sergio Martínez

El Real Madrid ha cerrado oficialmente el fichaje de Sergio Martínez. El Racing ha anunciado este lunes el acuerdo para el traspaso del joven centrocampista al conjunto blanco, que ha ejecutado la totalidad de su cláusula de rescisión mediante un único pago. Una operación que ronda los tres millones de euros y que permite al conjunto madridista hacerse con uno de los centrocampistas jóvenes con mayor proyección del fútbol español. El futbolista firmará con el Real Madrid hasta 2030.

Sergio Martínez se incorporará inicialmente al Real Madrid Castilla, aunque los planes del club pasan por que trabaje habitualmente con el primer equipo. José Mourinho ha tenido un papel importante en la operación, trasladando al jugador la confianza que existe en su potencial y el camino que puede recorrer dentro del proyecto madridista. El portugués ha sido clave para convencer a un futbolista que contaba con varios pretendientes importantes en España, Inglaterra y Alemania, entre ellos el Barcelona.

El Real Madrid incorpora un centrocampista moderno y tremendamente polivalente, capaz de desenvolverse como ‘6’, ‘8’ e incluso ’10’. Con sus 1,85 metros de altura, destaca por su físico y su capacidad para abarcar terreno, pero también posee calidad con el balón y facilidad para participar en la construcción del juego. Su versatilidad ha sido uno de los aspectos que más ha llamado la atención del Real Madrid, que considera su incorporación una apuesta estratégica de presente y, especialmente, de futuro.

Sergio Martínez pone así punto final a una etapa de prácticamente toda una vida en el Racing. El jugador de Laredo llegó al club cántabro con apenas 10 años y recorrió todas las categorías, desde el Alevín B hasta alcanzar el primer equipo, con el que llegó a disputar 15 partidos. El Racing se ha despedido de su canterano mostrando su orgullo por su progresión y recordándole que El Sardinero siempre será su casa. Ahora comienza una nueva aventura para Sergio Martínez: el Real Madrid ya tiene a una de las grandes apuestas de futuro del fútbol español.