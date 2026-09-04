Por qué Ceballos no jugará este viernes contra el Real Madrid

Después de años de guiños e intentos frustrados de fichajes, Dani Ceballos confirmó su vuelta al Real Betis en las últimas horas del mercado de fichajes. El futbolista español quedó libre tras rescindir contrato con el Real Madrid, motivo por el cual podría haber firmado por los béticos con el plazo finalizado. Sin embargo, lo confirmó en la noche del martes 1 de septiembre y, unas horas después, viajó a la capital andaluza para su presentación.

Ceballos no tardó en ponerse a las órdenes de Manuel Pellegrini el mismo miércoles, en el que se ejercitó junto a sus compañeros. El jueves sumó su segunda sesión, a un día del duelo ante el Real Madrid en La Cartuja. Una casualidad del calendario liguero quiso que el Betis, actual equipo del utrerano, enfrentara al club al que perteneció durante las últimas nueve temporadas.

El centrocampista español no se vestirá de corto para medirse a su ex equipo. El técnico chileno lo confirmó el jueves en rueda de prensa. El motivo es la falta de ritmo competitivo de Dani Ceballos, que no ha realizado una pretemporada al uso como el resto de sus compañeros pese a realizar trabajo individual. «Viene recién llegando, tiene unos días de adaptación y lleva mucho tiempo sin jugar, así que no está en la situación para jugar», señaló Pellegrini en la rueda de prensa previa al Betis-Real Madrid.

Dani Ceballos, por tanto, cambiará este fin de semana el palco del Santiago Bernabéu por el de La Cartuja. El utrerano estuvo presente en la zona noble del estadio el pasado domingo para disfrutar de la goleada del conjunto blanco ante el Málaga. Dos días después se confirmó su fichaje por el Real Betis y, en menos de una semana, su equipo se enfrenta al Real Madrid, la que fue su casa durante casi una década. El centrocampista no podrá mejorar su balance previo ante los blancos, a los que enfrentó en cuatro ocasiones como bético, sumando tres derrotas y un empate.

Sin Ceballos, pero con Sergio Martínez

La visita del Real Madrid a La Cartuja pierde uno de sus grandes alicientes con la baja de Dani Ceballos, que se suma a las de Abde y Lo Celso. En lo que respecta a los pupilos de José Mourinho, la principal novedad es la inclusión de Sergio Martínez en la convocatoria. El centrocampista de 19 años, recién fichado del Racing de Santander y con ficha del Castilla, estará por primera vez junto al primer equipo por las bajas de Tchouaméni y Thiago Pitarch.

El último fichaje del club merengue tiene ante sí una gran oportunidad de tener minutos en los dos próximos partidos. Mourinho ha querido que sume rodaje de cara al debut en Champions ante el Inter de Milán, un encuentro en el que el Real Madrid llegará en cuadro en el centro del campo. Con Bernardo Silva, Camavinga y Güler sancionados y Tchoauméni y Thiago apurando sus respectivas recuperaciones, sólo Fede Valverde está disponible para la visita del Inter al Santiago Bernabéu. Sergio Martínez parte con opciones, incluso de ser titular, de cara a este encuentro.