Pellegrini responde a Mourinho: «Lo veo mucho más maduro, tiene más raciocinio en lo que dice»

Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, ha respondido a las palabras que José Mourinho tuvo hacia él en la rueda de prensa previa al partido del Real Madrid en La Cartuja contra el equipo verdiblanco. El técnico chileno considera que el portugués es «mucho más maduro ahora que años atrás» y que «tiene más raciocinio en lo que dice».
«Con José Mourinho he tenido muchísimos enfrentamientos deportivos en los últimos años dentro del campo de juego, momentos de unas declaraciones hace mucho tiempo que para mí no tienen trascendencia. Cada uno puede decir lo que le dé la gana. Yo estaba muy contento de estar en Málaga. Fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi carrera», comenzó Pellegrini.
«No tengo ningún tipo de enfrentamiento con él. Quizá la prensa intentó buscarlo. Nos hemos topado muchísimas veces y nos ha tocado ganar y perder. Tengo una muy buena opinión de él como técnico y lo veo mucho más maduro como técnico ahora que años atrás. Tiene más raciocinio en lo que dice», añadió el chileno.
«Mira, yo no reprocho nunca nada porque no podemos volver atrás en el tiempo. Esta es mi filosofía, pero obviamente en el pasado hay momentos, palabras y cosas que uno dice y hace y al final te sientes un idiota, que te has equivocado. Por eso, no reprocho, pero con él yo he tenido alguna palabra o comentario muy estúpido que no me enorgullece», explicó en primer lugar Mourinho en su rueda de prensa.
Lo que dijo Mourinho de Pellegrini
«Seguramente, si nos escucha, se va a reír. Le he pagado bien porque el campeonato que él ganó en la Premier con el Manchester City se lo regalé yo porque a dos partidos del final, si el Liverpool empataba con el Chelsea, era campeón. Nosotros ganamos y él ha sido campeón. He pagado bien», bromeó.
Además, Mourinho recordó una anécdota interesante: «Después, nos hemos encontrado alguna vez y él tuvo una cosa conmigo de gran señor, que fue en un amistoso Betis-Roma, donde Roma, como consecuencia de un árbitro que amaba profundamente el Betis, nos quedamos con siete jugadores en el campo y él le dijo a los suyos: ‘No vamos a machacarles y dejamos el partido terminar como está’. Nos podían haber metido ocho y nos metieron tres o cuatro. Para mí es un gran entrenador y un ejemplo como persona. Me gusta mucho. Mañana abrazo antes, abrazo después y ahí vamos».