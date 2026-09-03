Mourinho sentencia a Asencio: «No estoy feliz; errores cometemos todos, pero acumulados…»

José Mourinho atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta este viernes a Betis y Real Madrid en el estadio de la Cartuja. Los blancos, que llegan a este encuentro con pleno de puntos, buscarán una victoria en el que se puede catalogar como el primer test importante de la nueva era Mou. El luso mantendrá siete ausencias para este encuentro.

«Tiene que ser uno grande. Si no, no gana. El Betis es muy buen equipo y los últimos resultados del Real Madrid allí… Es difícil ganar ahí. Y para hacerlo, debes estar a tu máximo nivel. No hay otra», comenzó el entrenador del Real Madrid analizando el encuentro contra los verdiblancos.

Por otro lado, analizó la despedida de Messi de la selección argentina: «Hablar de Messi es complicado (sonríe). No hay mucho más que decir. Y no hay palabras que puedan describir su calidad como jugador. Llegó a este Mundial con 38 o 39 años y ha sido lo que hemos visto. Es de esos jugadores que vas a echar de menos. Tendremos que ver algún partido de la MLS, que es una cosa que no me gusta mucho, para aprovechar estos últimos años. Porque es uno de esos que, como decía en una rueda de prensa anterior, hay jugadores que tú echas de menos siempre. Y este es uno de los de nuestra generación».

Mourinho también habló del rendimiento de los canteranos: «Muchos trabajan conmigo alguna vez, pero incluso a los que no vienen les prestamos mucha atención. Han hecho un gran trabajo en los últimos años y el resultado es que han subido al primer equipo… Thiago… y los muchos millones que el Real Madrid ha recaudado con traspasos que no son tal, porque al final el Real Madrid recupera a los jugadores cuando quiere recuperarlos. Con el desarrollo de la temporada, sanciones, lesiones… van a llegar siempre oportunidades. Cada vez los conozco mejor y tenemos un contacto diario con Manu y La Fábrica. Y los niños pueden estar todos… No voy a coger a todos, pero pueden estar ilusionados con subir al primer equipo».

Mourinho confirmó que Sergio Martínez estará en la convocatoria del primer equipo para jugar contra el Betis: «Mañana va a estar en el banquillo. Y por ahí ya puedes ver, más o menos, cuál es el plan. Ha entrenado sólo unos días con el primer equipo, pero el club lo ha fichado, pese a saber que no sería directamente del primer equipo. Hemos analizado y visto que es un chico con potencial, que ya ha tenido una pequeña experiencia en Segunda y en Primera. Tiene potencial, debe trabajar. Aquí el nivel de intensidad es diferente. Pero ahí está. Mañana estará él, Rivas, Cestero… y veremos si jugará. Pero ya es un paso».

Por otro lado, comentó la situación de Julián Álvarez: «Esa situación… no hay quien la conozca mejor que Simeone. Y no veo que tenga absolutamente nada que decir en relación con esta situación. Lo que normalmente digo es que cuando un jugador no está satisfecho, cuando llega el 1 de septiembre debes estarlo o no juegas. Mi sensación es que, a partir de ayer y por lo menos hasta el final de la temporada, será un jugador importante para su club».

Mourinho también habló de lo sucedido con Asencio: «Hablé con él cuando llegué. Lo hice en función de cosas del pasado. Desde que llegué, ya no hablo más. No lo hago más de situaciones de fuera de Valdebebas. Porque dentro es un profesional de verdad. Cuando estaba bien, nadie entrenaba más y mejor que él. Ahora que está lesionado, es el primero en llegar y el último en salir. Dedicación extrema. Pero el jugador del Real Madrid lo es 24 horas al día. Lo que haces fuera puede dañar tu prestigio y el del club. No estoy feliz. Pero nada, errores todos cometemos. Pero acumulados es una cosa diferente».

«El club ha abierto expediente y yo, como entrenador, mientras el expediente esté abierto, lo veo como jugador del Real Madrid. Y lo continuará siendo unas semanas más. Esto me ayuda a estar fuera de este problema que tú has mencionado. El jugador del Real Madrid», añadió.

«Hablamos sobre eso después del partido. Pero hasta entonces déjame estar optimista, contento. Nos quedamos con el Betis y nos olvidamos de esta historia», comentó sobre los lesionados.

Sobre Ceballos, comentó lo siguiente: «Hablamos tres minutos por teléfono. Le dije que no contaba con él. Y aunque muchas veces los jugadores se agarran a sus contratos, en este caso ha entendido la situación y ha dicho que prefería quedar libre y decidir su futuro. Alcanzamos un acuerdo, rescindimos y Ceballos quedó libre para decidir».

Mourinho también habló del nivel de la Liga: «Yo pienso que el Atleti también estará y, aunque no lo digan públicamente, sentirán que pueden. Del modo en que han fichado se transmite estabilidad interna, manteniendo al entrenador, la forma de organizar, entrenar… Algo que da más fuerza que si cambias cada poco tiempo. Para mí también son candidatos. Después, los equipos que estarán en zona Champions, el Betis, la Real… son equipos fuertes. Y mañana veremos lo fuerte que es el Betis. Los vascos son dificilísimos. Para mí no es una Liga fácil. Pero aquí hay una presión constante, de ganar siempre. En Francia o Alemania, los candidatos saben que van a ser campeones siempre. Aquí no. Y esta presión tiene un riesgo importante».

El luso habló de su relación con Pellegrini: «No reprocho nunca nada, porque no podemos volver atrás en el tiempo. Pero en el pasado, obviamente, hay palabras que uno dice y, al final, te sientes un idiota. Sientes que te has equivocado. Por eso no reprocho. Pero yo he tenido alguna palabra hacia él muy estúpida. Después… y seguramente él se reirá si me escucha, lo he pagado bien. Porque el campeonato que ganó con el Manchester City se lo di yo. Porque si, a dos partidos del final, el Liverpool empata con el Chelsea, era campeón. He pagado bien. Y después ha tenido alguna cosa conmigo de gran señor, que ha sido un amistoso Betis-Roma donde la Roma, como consecuencia de un árbitro que amaba profundamente al Betis, nos quedamos con siete jugadores en el campo. Y él dijo: ‘No vamos a machacar, lo dejamos como está’, que era 3-1 o así. Nos podía haber metido ocho. Es un gran entrenador, un ejemplo como persona. Me gusta mucho. Mañana, abrazo antes, después… y ahí vamos».

Por otro lado, reconoció que habla con Arbeloa a menudo y no con Xabi, pero que no recibe información a través de ellos: «Con Xabi no. Con Álvaro sí. Pero no ha sido por él por quien yo he tenido información. No es fácil para un exentrenador hablar de tu situación anterior. Pero no ha sido por él…».

Por último, analizó unas palabras de Modric sobre él: «Que lo queríamos tanto… pero era casi imposible negociar con Levy. Pero estábamos pendientes de ficharlo mientras estábamos en Estados Unidos y un día estaba fichado, otro no, uno sí, otro no… El Real Madrid estaba casi a decir ‘es imposible’, pero el jugador quería. Porque podía jugar de seis, ocho o diez. Era el idóneo. Vosotros me matasteis unos meses (sonríe). Pero luego… calló bocas».