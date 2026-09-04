Por qué juega el Real Madrid hoy: el motivo por el que el partido contra el Betis es un viernes

El Real Madrid se enfrenta este viernes 4 de septiembre a partir de las 21:00 horas al Real Betis en el estadio de La Cartuja. El equipo de Mourinho busca el cuarto triunfo consecutivo en este arranque espectacular de temporada en el que ha ganado al Espanyol, Real Sociedad y Málaga. Este será el primer partido dentro del maratón de encuentros que le espera al club blanco de aquí al 20 de septiembre, cuando se enfrentará al Atlético en el Metropolitano.

El Real Madrid estrena la cuarta jornada de la Liga EA Sports con el partido que le enfrentará este viernes al Real Betis en La Cartuja. El equipo de Mourinho afronta su primera prueba de fuego en la competición después de sus tres primeras victorias en el estreno del campeonato. El entrenador portugués, todo hace indicar que presentará a su once de gala en Sevilla con la presencia de Bernardo Silva y Arda Güler en el once titular. Ceballos no estará en el equipo bético.

Por qué el Betis – Real Madrid es el viernes

La Liga siempre suele adelantar un partido de la jornada al viernes y en la jornada cuatro de la competición le ha tocado al Real Madrid, que tendrá que visitar al Real Betis este 4 de septiembre en La Cartuja. Y el equipo de José Mourinho lo agradece, ya que tendrá que afrontar este martes 8 de septiembre su primer partido de la Champions League ante el Inter de Milán en el Bernabéu. De esta manera, los blancos tendrán un día más de descanso para afrontar su estreno en la fase de liga de la competición europea.

Este duelo ante el Real Betis, que se podrá seguir a través de Movistar Liga a partir de las 21:00 horas, será el primero del maratón de partidos que tendrá que afrontar el Real Madrid en este mes de septiembre. Después de su visita a La Cartuja, recibirá al Inter en el Bernabéu y el sábado 12 de este mes recibirá al Rayo Vallecano en el duelo de la quinta jornada de Liga que se disputará a las 21:00 horas.

Tres días después, el Real Madrid viajará al Martínez Valero para enfrentarse al Elche en el duelo que se disputará el próximo martes 15 de septiembre a partir de las 21:00 horas de la noche. La maratón del conjunto blanco finalizará el próximo domingo 20 de septiembre con el duelo que disputará a las 16:15 horas contra el Atlético en el Metropolitano.