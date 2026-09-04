Escándalo: Bartra invade el área en el penalti fallado por Mbappé y despeja pero el penalti no se repite

Primera polémica escandalosa en la Liga. Y primera en contra del Real Madrid. El penalti de Kylian Mbappé, que paró Valles, debió repetirse y, tras revisarse durante un buen rato, no se hizo. Marc Bartra invade claramente el área antes del disparo y es el jugador que despeja el balón. Sorpresa. Para Iglesias Villanueva, que estaba en el VAR, no tenía que repetirse.

La explicación es que Bartra no está pisando el área con el pie. Esto aparece especificado en el manual del CTA, el CARD, donde se señala que «no se tienen en cuenta las proyecciones del cuerpo de los jugadores» y que la invasión se producirá si tiene «uno o ambos pies dentro del área o sobre la línea de penal». Sin embargo, un matiz de la norma para la presente temporada. Si un jugador está en el aire, su posición se determina por la posición proyectada de sus pies. Es decir, la posición proyectada de los pies de Bartra están invadiendo el área. El pie derecho está dentro y el izquierdo sobre la línea, por lo que la acción debería haberse repetido.

Es la primera acción que genera gran controversia contra el Real Madrid en Liga. Un lanzamiento que Bartra despejó tras ser rechazado por Valles y que no se repite pese a que está más cerca del balón en el momento del lanzamiento de lo que se permite. El jugador del Betis tiene un pie en el aire, mientras que con el otro parece que sí que pisa la línea de la medialuna del área, lo que invalidaría la jugada y haría que se repitiese el penalti.