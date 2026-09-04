El Real Madrid se quema en su primera prueba de fuego

El Real Madrid sufrió el primer batacazo de la temporada en Sevilla ante el Betis. En Valdebebas advertían durante los días previos de que ésta era la primera gran prueba de fuego y los hombres de Mourinho terminaron quemándose. Vestidos de fucsia en la noche sevillana, los blancos perdieron un encuentro en el que fallaron todo lo fallable: se estrellaron dos veces contra el palo, vieron cómo les anulaban un gol y Mbappé desperdició un penalti. Una noche para olvidar que pone fin al estado de felicidad madridista.

Huijsen, el chico guapo de la defensa

Dean Huijsen volvió a completar un partido de enorme personalidad en el centro de la defensa del Real Madrid. El internacional español fue fundamental en la salida de balón, asumiendo la responsabilidad de iniciar el juego y encontrando soluciones ante la presión del Betis. Ya al descanso era el máximo pasador del conjunto blanco, con 39 entregas y un 95% de acierto, una muestra de la seguridad que transmitió durante el encuentro. También permaneció atento en las coberturas, cerró espacios y apenas concedió ventajas a los atacantes verdiblancos.

El central también tuvo una destacada participación ofensiva. Huijsen se incorporó con peligro en las acciones a balón parado, obligó a Álvaro Valles a realizar una gran parada tras un excelente pase de Arda Güler e incluso llegó a marcar, aunque su gol fue anulado por fuera de juego. Contundente atrás, preciso con la pelota y amenazante en el área rival, firmó una actuación muy completa y volvió a demostrar por qué se ha convertido en una pieza esencial para José Mourinho.

Eso no se puede fallar, Mbappé

Kylian Mbappé protagonizó un fallo imperdonable ante el Betis. Vinicius comandó el ataque y le regaló un pase perfecto, pero el francés no consiguió marcar en el primer intento al taponarle el balón Natan. El rechace volvió a caerle con la portería completamente vacía y, cuando lo más difícil parecía fallarla, estrelló el balón sobre Bartra. Dos ocasiones clarísimas desperdiciadas de manera consecutiva que un futbolista de su categoría no se puede permitir. Kylian es una estrella mundial y está obligado a decidir partidos, especialmente cuando tiene el gol servido. Eso, siendo Mbappé, no se puede fallar.

Mourinho vio la primera

José Mourinho vio la tarjeta amarilla tras protestar airadamente una discutida decisión de Hernández Hernández en el arranque de la segunda mitad. El partido había regresado muy revolucionado del descanso, con las protestas de Vinícius y la amonestación a Arda Güler, y el colegiado decidió frenar también las reclamaciones del banquillo mostrando la cartulina al técnico del Real Madrid.

Las notas del Real Madrid