Luna azul mayo 2026: qué es, cómo verla y por qué hay dos lunas llenas en el mismo mes

Mayo de 2026 tendrá una curiosidad astronómica que no ocurre todos los años. Habrá dos lunas llenas en el mismo mes. Y la segunda recibirá el famoso nombre de Luna Azul.

No, la Luna no se volverá azul de verdad. Eso es lo primero que conviene aclarar porque suele generar bastante confusión cada vez que aparece este fenómeno en titulares o redes sociales. El término “Luna Azul” se utiliza para describir una segunda luna llena dentro de un mismo mes natural. Nada más. Aun así, sigue siendo un evento que llama muchísimo la atención.

La primera luna llena de mayo llegará el día 1. La segunda aparecerá el 31 de mayo de 2026. Ahí está la clave. Dos plenilunios separados por apenas treinta días.

Y aunque astronómicamente no sea un fenómeno extremadamente raro, sí tiene cierto atractivo porque no sucede constantemente. De hecho, suele repetirse cada dos o tres años aproximadamente.

Qué significa realmente “Luna Azul”

La expresión tiene bastante más historia de la que mucha gente imagina.

Hoy en día, cuando hablamos de Luna Azul normalmente nos referimos a la segunda luna llena dentro de un mismo mes natural. Ese es el significado más popular y el que se aplicará en mayo de 2026.

Pero originalmente el término no nació exactamente así. Hace décadas, algunas publicaciones astronómicas utilizaban “Blue Moon” para describir una luna llena adicional dentro de una estación astronómica concreta. Con el tiempo, una interpretación distinta empezó a extenderse en medios y calendarios populares hasta convertirse en la definición más conocida actualmente.

Cuándo se podrá ver la Luna Azul de mayo de 2026

Como hemos dicho, el punto máximo de estas segunda luna será el 31 de mayo de 2026. Con un cielo despejado, esta luna se verá desde cualquier punto de España. Lo mejor es que no hace falta esperar a una hora exacta y complicada. La Luna llena se verá espectacular desde el momento en que salga por el horizonte al anochecer.

Quienes tengan oportunidad de observarla desde zonas rurales o lugares con poca contaminación lumínica disfrutarán mucho más la experiencia. Aunque honestamente, una luna llena tan brillante también se ve perfectamente desde ciudades.

Por qué ocurren dos lunas llenas en un mismo mes

La explicación es bastante simple cuando se entiende cómo funciona el calendario lunar. El ciclo completo entre dos lunas llenas dura aproximadamente 29 días y medio. Como la mayoría de meses tienen 30 o 31 días, a veces encajan dos plenilunios dentro del mismo periodo mensual.

Eso sí, no puede pasar en cualquier mes. Para que exista una Luna Azul, la primera luna llena debe producirse muy al inicio del mes. Exactamente lo que ocurrirá en mayo de 2026, cuando el primer plenilunio llegue el día 1.

A partir de ahí, el siguiente ciclo lunar termina justo el 31 de mayo.

Febrero, por ejemplo, nunca puede tener una Luna Azul mensual porque tiene menos días que un ciclo lunar completo. De hecho, algunos años febrero ni siquiera tiene luna llena.

Son pequeños detalles astronómicos bastante curiosos que normalmente pasan desapercibidos hasta que aparece un fenómeno así.

Mayo de 2026 será un mes muy interesante para mirar al cielo

La Luna Azul no llegará sola. Durante mayo también coincidirán otros eventos astronómicos bastante atractivos. Uno de los más llamativos será la lluvia de meteoros Eta Acuáridas, asociada al famoso cometa Halley. No suele ser la lluvia más intensa visible desde España, pero sí deja meteoros rápidos y bastante bonitos durante las madrugadas despejadas de principios de mes.

Además, el cielo primaveral siempre tiene algo especial. Las constelaciones de Virgo, Leo y Bootes dominan buena parte de las noches de mayo, mientras que estrellas brillantes como Arturo o Spica destacan con facilidad incluso desde zonas urbanas.

Y luego está la temperatura. Parece una tontería, pero observar el cielo en primavera resulta mucho más cómodo que hacerlo en pleno invierno. Permanecer media hora mirando estrellas cambia bastante cuando no estás congelándote.

Por eso mayo suele ser uno de los meses favoritos de muchos aficionados a la astronomía.

Cómo observar mejor la Luna Azul

No necesitas telescopio. Ni prismáticos, realmente. La Luna llena es tan brillante que puede verse perfectamente a simple vista desde prácticamente cualquier sitio. Basta con tener una zona despejada hacia el horizonte cuando empiece a salir.

Eso sí, hay algunos pequeños trucos que mejoran mucho la experiencia.

Por ejemplo, verla durante el amanecer lunar, cuando aparece baja en el cielo. Ahí es cuando parece más grande visualmente debido a la famosa ilusión lunar. Nuestro cerebro compara la Luna con edificios, árboles o montañas y la percibe gigantesca.

Si tienes prismáticos normales, pueden servir para observar detalles de la superficie lunar como cráteres oscuros y zonas más contrastadas. Aunque durante la luna llena las sombras casi desaparecen y el relieve se aprecia menos que en otras fases.

Conclusión

Cuando además sabes que se trata de la segunda luna llena del mismo mes, el momento gana un pequeño valor añadido. Simplemente porque sigue siendo agradable darse cuenta de que el cielo cambia constantemente aunque muchas veces no nos fijemos demasiado.

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