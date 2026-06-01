Científicos crean ‘Godzilla’, el robot con un brazo gigante de 5 metros capaz de levantar 2,3 toneladas que ya está preparado para montar el reactor de fusión nuclear del ITER que replicará la energía del Sol

Godzilla es el nuevo e impresionante robot de 5 metros que trabajará en el Reactor Experimental Termonuclear Internacional, que está situado en la localidad francesa de Cadarache. Esta nueva joya de la ingeniería, que es el más potente disponible en el mercado, tendrá un papel fundamental para el desarrollo e integración de las herramientas y tecnologías que utilizarán los robots encargados de realizar las actividades de ensamblaje dentro del recipiente. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre Godzilla, un nuevo robot que será clave en la fusión nuclear.

El Reactor Experimental Termonuclear Internacional, más bien conocido como ITER, está situado en el Centro de Estudios Nucleares de Cadarache, y es considerado el mayor proyecto científico y de fusión nuclear en el mundo. Este plan nace de la necesidad de buscar nuevas tecnologías para abastecer la gran demanda de consumo eléctrico que habrá en los próximos años en el planeta y nace con el objetivo de replicar la energía del sol, demostrando que la nuclear es viable como energía limpia.

ITER está siendo una oda a la tecnología en pleno 2026 y desde sus canales oficiales informaron recientemente que los robots tendrán un papel fundamental en lo que respecta a los trabajos que se realicen en este Reactor Experimental Termonuclear Internacional. Dentro de este proyecto tendrá un papel fundamental Godzilla, que es un nuevo robot gigante de cuatro metros que desempeñará una gran función como plataforma para el desarrollo e integración de las herramientas y tecnologías que utilizarán los robots encargados de realizar las actividades de ensamblaje dentro del recipiente.

Así es el impresionante robot Godzilla

Godzilla es el robot industrial más importante del mundo que está situado en el sótano del Edificio de Preparación para el Ensamblaje del Tokamak, que será la pieza que intentará generar energía limpia a través de fusión nuclear. Esta obra de la ingeniería tiene una altura de cuatro metros, un brazo de cinco metros capaz de manipular todo tipo de objetos y, lo más importante: es capaz de mover piezas de hasta 2,3 toneladas.

Pese a ello, su objetivo no es manipular materiales dentro de este recipiente, sino que, según informa ITER, «servirá como plataforma para el desarrollo e integración de las herramientas y tecnologías que utilizarán los robots encargados de realizar las actividades de ensamblaje dentro del recipiente». Por ejemplo, en estos momentos, trabajar en una especie de cambiador de herramientas que permitirá a los robots de ensamblaje cambiar de una herramienta a otra de forma rápida y segura, de acuerdo con las secuencias de trabajo. Todo con el objetivo de suponer un gran ahorro de tiempo a los científicos que trabajan en ITER.

Godzilla también cuenta con un sistema de visión con múltiples cámaras desarrollado inicialmente por la Agencia Nacional Europea de Fusión para la Energía, que podrá alinear con precisión cada herramienta con los puntos de instalación en la cámara de vacío. Por lo que respecta al tacto, tendrá un sensor de fuerza y torsión para controlar los movimientos de presión y fuerzas ejercidas sobre un componente o interfaz de fijación.

El objetivo en ITER es que Godzilla pueda ejecutar esta sinfonía de montaje que actuará 24 horas al día durante 6 días de la semana a lo largo de dos años. Todo ello con avanzar hacia una energía nuclear limpia que podrá abastecer al mundo del futuro.