Luna cerca de Spica mayo 2026: cómo ver la estrella más brillante de Virgo junto a la Luna llena

A veces no hace falta un eclipse espectacular ni una lluvia de estrellas gigantesca para que el cielo nocturno llame la atención. Hay fenómenos mucho más simples que, vistos en directo, tienen algo especial. La aproximación de la Luna a Spica durante la noche del 30 de abril al 1 de mayo de 2026 entra justo en esa categoría.

Eligiendo el momento ideal

No será un evento raro hasta el punto de ocurrir una vez en la vida. Tampoco hará falta madrugar ni tener telescopios caros montados en mitad del campo. Y quizá ahí esté parte de su encanto. Bastará con levantar la vista en el momento adecuado para ver a la Luna prácticamente llena acompañada por uno de los puntos más brillantes del cielo de primavera: Spica, la estrella principal de Virgo.

El mejor momento para observarlo llegará durante la noche del 30 de abril. En España podrá verse sin demasiada dificultad poco después del atardecer, mirando hacia el sureste. Conforme avance la noche, ambos objetos irán ganando altura en el cielo.

No hace falta obsesionarse con la hora exacta. Mucha gente cree que este tipo de fenómenos duran solo unos minutos, pero no. La conjunción podrá disfrutarse durante varias horas.

¿Cómo es Spica?

Spica destaca muchísimo porque tiene un brillo limpio, blanco azulado, muy reconocible. Incluso personas que no suelen fijarse demasiado en las estrellas la localizan rápido cuando aparece cerca de la Luna. Y en mayo de 2026 la separación visual entre ambos cuerpos será pequeña, apenas unos grados. Lo suficiente para que el conjunto resulte muy llamativo a simple vista.

Hay estrellas brillantes, sí. Pero Spica tiene algo muy reconocible. Forma parte de Virgo, una constelación enorme que a menudo cuesta identificar completa porque no tiene una forma demasiado evidente. Sin embargo, Spica funciona como una especie de faro dentro de esa región del cielo.

Su color también ayuda mucho. No tiene el tono cálido de Arturo ni el brillo blanquecino típico de otras estrellas muy conocidas. Spica tira más hacia ese azul frío bastante elegante visualmente. Sobre todo en noches limpias.

Y hay otro detalle curioso. Durante la primavera boreal aparece en una posición muy cómoda para observarla desde España. No hace falta quedarse hasta las tres de la mañana ni buscar horizontes imposibles. Sale bastante bien colocada ya desde primeras horas de la noche.

La Luna llena hará que el fenómeno sea todavía más vistoso

La proximidad entre la Luna y Spica coincidirá prácticamente con la Luna llena de mayo, conocida tradicionalmente como Luna de las Flores. El plenilunio exacto llegará el 1 de mayo de 2026. Eso significa que veremos una Luna enorme y muy brillante dominando el cielo nocturno.

Bueno, enorme no exactamente. Técnicamente será una microluna, porque ocurrirá cerca del apogeo lunar, el punto de la órbita más alejado de la Tierra. Pero sinceramente, la diferencia de tamaño respecto a una luna llena normal es tan pequeña que la mayoría de personas ni lo notará.

Lo interesante aquí no es el tamaño. Es el efecto visual del conjunto. La Luna iluminará bastante el cielo, lo que hará desaparecer estrellas débiles alrededor. Sin embargo, Spica tiene brillo suficiente para aguantar perfectamente el resplandor lunar. Y eso crea una imagen muy limpia: oscuridad, Luna brillante y un punto azul intenso relativamente cerca.

Mayo de 2026 viene cargado de astronomía

La conjunción entre la Luna y Spica no llegará sola. Mayo tendrá bastante movimiento astronómico.

Por ejemplo, el mes contará con dos lunas llenas, algo que no sucede tan a menudo. La segunda será la conocida Luna Azul del 31 de mayo. Y aunque el término suene espectacular, realmente solo significa que habrá dos plenilunios dentro del mismo mes natural.

También coincidirán las Eta Acuáridas, una lluvia de meteoros relacionada con el cometa Halley. No suele ser la lluvia más espectacular desde España, pero algunos meteoros rápidos sí pueden verse durante las madrugadas más despejadas de principios de mayo.

Todo esto hace que el cielo primaveral de 2026 tenga bastante atractivo para quienes disfrutan observando estrellas aunque sea de forma casual. Y honestamente, la primavera suele ser una época muy cómoda para mirar al cielo. Las noches ya no son tan frías como en invierno y todavía no llega el calor pesado del verano.

Cómo encontrar Virgo sin perderte

Mucha gente escucha hablar de Virgo y automáticamente piensa que localizar constelaciones es complicado. Pero no hace falta aprender mapas estelares completos. La propia Luna hará de guía.

La noche del fenómeno bastará con identificar la Luna llena y mirar muy cerca de ella. El punto brillante más evidente será Spica. A partir de ahí, con algo de paciencia, pueden empezar a distinguirse algunas estrellas adicionales de Virgo alrededor.

No será una figura súper clara, eso sí. Virgo nunca ha sido la constelación más intuitiva visualmente. Pero precisamente ahí está parte de la gracia. El cielo no siempre tiene que parecer un dibujo perfectamente trazado. A veces simplemente consiste en reconocer patrones poco a poco.

Una buena noche para desconectar un rato

Puede sonar exagerado, pero mirar el cielo durante unos minutos realmente cambia el ritmo mental. Sobre todo en noches tranquilas.

La conjunción entre la Luna y Spica no va a revolucionar la astronomía ni aparecerá en libros de historia científica. Tampoco pretende hacerlo.

Simplemente será una de esas escenas celestes bonitas, fáciles de ver y bastante agradecidas visualmente.

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Teoría de eclipses, ocultaciones y tránsitos