Cuarto creciente mayo 2026: fases lunares de la semana y consejos de observación con telescopio

Mayo de 2026 va a ser especialmente interesante para quienes disfrutan observando las fases lunares. No solo por el cuarto creciente de mayo 2026, que caerá en uno de los mejores momentos del mes para usar prismáticos o telescopio, sino porque el calendario lunar traerá también una Luna Azul. Y eso ya hace que más de uno saque la cámara o mire fechas para escaparse una noche lejos de las luces de la ciudad.

Lo bueno es que no hace falta convertir esto en algo técnico. Todos podemos verla.

Las fases lunares de mayo 2026

El calendario lunar de mayo llega bastante cargado. Estas serán las fases principales del mes:

Luna llena: 1 de mayo

Cuarto menguante: 9 de mayo

Luna nueva: 16 de mayo

Cuarto creciente: 23 de mayo

Luna llena (Luna Azul): 31 de mayo

La particularidad está precisamente en ese último detalle. Habrá dos lunas llenas en el mismo mes. La segunda recibe el nombre de Luna Azul, aunque realmente no cambia de color ni nada parecido. El término simplemente se utiliza cuando coinciden dos plenilunios dentro del mismo mes natural. No ocurre todos los años, así que suele generar bastante interés.

Cuándo será exactamente el cuarto creciente de mayo 2026

El cuarto creciente llegará el 23 de mayo de 2026, alrededor de las 13:11 horas en España. Aunque, evidentemente, donde mejor se disfrutará será durante la tarde y la noche de ese día y las jornadas siguientes.

Esta fase tiene algo muy especial para quienes observan la Luna con cierta calma. La mitad del disco lunar aparece iluminada y la otra mitad permanece en sombra. Parece una fase sencilla, incluso discreta comparada con la luna llena, pero visualmente suele ser mucho más interesante.

De hecho, muchos aficionados a la astronomía prefieren el cuarto creciente antes que la luna llena. Y tiene bastante lógica.

Cuando la Luna está completamente iluminada, gran parte del relieve pierde contraste. Todo se aplana visualmente. En cambio, durante el cuarto creciente aparecen sombras larguísimas cerca del terminador, la línea que separa luz y oscuridad,y eso hace que los cráteres y montañas se vean muchísimo mejor.

Es una diferencia bastante más grande de lo que parece hasta que la observas por primera vez con unos prismáticos decentes.

Por qué esta fase es tan buena para observar la Luna

Aquí pasa algo curioso: mucha gente cree que la luna llena es el mejor momento para usar telescopio. Y no necesariamente. La luna llena impresiona, claro. Es brillante y domina el cielo. Pero precisamente por esa iluminación tan uniforme cuesta más apreciar profundidad y detalles.

En cuarto creciente ocurre justo lo contrario. Las sombras marcan muchísimo el relieve lunar. Algunos cráteres parecen enormes cicatrices sobre la superficie y ciertas cadenas montañosas destacan de forma muy clara.

Incluso con prismáticos normales ya se empiezan a notar diferencias. No hace falta gastarse una fortuna. De hecho, hay noches en las que un simple par de prismáticos apoyados en una barandilla da una imagen sorprendentemente buena. Mucho mejor de lo que la mayoría imagina.

Qué se puede observar durante el cuarto creciente

Depende bastante del equipo y también del estado del cielo, pero hay zonas de la Luna que suelen verse especialmente bien durante esta fase.

El cráter Copérnico es uno de los más fáciles de identificar. También destacan los mares lunares, esas grandes manchas oscuras que durante siglos mucha gente creyó auténticos mares. En realidad son enormes llanuras basálticas creadas por antiguas erupciones volcánicas.

Luego están los Apeninos lunares, que con algo de aumento muestran un relieve bastante espectacular.

Y después aparece algo que engancha bastante cuando empiezas a mirar la Luna con calma: el terminador. Esa línea irregular entre sombra y luz cambia cada noche y transforma por completo el aspecto de la superficie. Hay personas que terminan literalmente “persiguiendo” esa zona concreta porque es donde más detalles aparecen.

Mirar la Luna sin telescopio sigue teniendo mucho sentido

A veces parece que para disfrutar del cielo necesitas equipos caros. Y sinceramente, no. La Luna es probablemente el objeto astronómico más agradecido para observar a simple vista. Incluso desde ciudades con contaminación lumínica sigue viéndose perfectamente.

Durante el cuarto creciente de mayo 2026, por ejemplo, bastará con mirar hacia el cielo al anochecer para apreciar claramente la mitad iluminada.

Y si tienes unos prismáticos normales en casa, aunque sean antiguos o de montaña, ya notarás una diferencia enorme. Los cráteres empiezan a aparecer enseguida.

Con telescopio, evidentemente, el nivel cambia. Pero tampoco hace falta un observatorio profesional. Un telescopio pequeño de iniciación ya permite disfrutar muchísimo.

Un consejo bastante útil para principiantes

Hay un error muy típico cuando alguien compra su primer telescopio: obsesionarse con los aumentos. Más aumento no siempre significa mejor imagen. A veces ocurre lo contrario. La imagen pierde nitidez, vibra más y termina siendo peor.

La atmósfera influye muchísimo más de lo que parece. Si el aire está inestable o hay calor saliendo de tejados y asfalto, la imagen se distorsiona bastante.

Por eso muchas noches funcionan mejor aumentos moderados. La imagen se ve más limpia y mucho más agradable.

También ayuda dejar que el telescopio se aclimate a la temperatura exterior durante unos minutos antes de usarlo. Parece un detalle menor, pero cambia bastante el resultado.

La Luna sigue teniendo algo difícil de explicar

Quizá lo más curioso de observar la Luna no sea lo que ves, sino la sensación que deja. Hay noches en las que simplemente parece un objeto más en el cielo. Y otras en las que cuesta dejar de mirarla. Sobre todo durante fases como el cuarto creciente, cuando las sombras crean una sensación de relieve casi imposible de apreciar en fotografías normales.

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